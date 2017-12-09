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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

آغاز ساخت موسیقی «یک کیلو و بیست و یک گرم»

آغاز ساخت موسیقی «یک کیلو و بیست و یک گرم»

فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم» که فرم حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرده، این روزها به مرحله ساخت موسیقی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی «یک کیلو و بیست و یک گرم» به کارگردانی رحیم طوفان این روزها توسط مسعود سخاوت‌دوست ساخته می شود.

مدتی پیش صداگذاری این فیلم نیز توسط آرش قاسمی آغاز شده است که همچنان ادامه دارد.

این فیلم به کارگردانی و مجری طرحی رحیم طوفان، تهیه کنندگی وحید نیکخواه آزاد و با سرمایه گذاری سید مهدی نریمانی با حضور بازیگرانی چون لیلا زارع، سعید آقاخانی، فرشته صدرعرفایی، آناهیتا افشار، بابک انصاری، روشنک گرامی، مریم کاویانی، رهام مخدومی، سمیرا ذکایی و بازیگران خردسال ساغر کیان راستی و مانلی اصفهانی در بهمن ماه ۹۵ در تهران فیلمبرداری شده است و این روزها آخرین مراحل فنی را سپری می کند.

فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم» یک اثر اجتماعی است و سه قشر از طبقه فرهنگی را کارشناسی و روایت می کند.

کد مطلب 4166533
آروین موذن زاده

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