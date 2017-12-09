محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: براساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، همچنان تا اواسط هفته جاری استقرار هوای سرد و یخبندان شبانه، به خصوص در نواحی سردسیر استان، ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین طی هفته جاری بارشی برای سطح استان پیش بینی نمی شود.

وی گفت: طی این مدت شهر سومار با بیشینه دمای ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین نقطه استان و سنقر با کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین نقطه استان است.

خسروی گفت: هوای شهرستان کرمانشاه نیز بین کمینه دمای ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر و بیشینه دمای ۷ درجه سانتی گراد بالای صفر در نوسان است.

دمای هوای نقاط زلزله زده استان کرمانشاه

وی افزود: شب گذشته دمای هوا در سردترین ساعت در تازه آباد ۱ درجه سانتی بالای صفر، گیلانغرب ۱ درجه سانتی بالای صفر و سرپل ذهاب ۱ درجه سانتی بالای صفر گزارش شده اند.

این مسئول به چشم انداز وضعیت جوی استان کرمانشاه طی چند ماه آینده نیز اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود دامنه بارش میانگین (نرمال) ادامه فصل پاییز(آذر) استان کرمانشاه ۵۰ تا ۷۰ میلی متر باشد.

وی افزود: مقدار بارش استان طی مدت مشابه سال گذشته ۳۵ میلی متر و کمتر از نرمال بود با حدود ۴۰ درصد کاهش پیش بینی می شود.

کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بارندگی در فصل پاییز

خسروی ادامه داد: پیش بینی می شود بارش ادامه فصل پاییز امسال نیز کمتر از نرمال و احتمالا ۲۰ تا ۴۰ میلی متر با ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش باشد.

وی گفت: همچنین پیش بینی می شود با ورود به فصل سرد به ویژه از میانه دی ماه به تدریج شرایط بارش در سطح استان بهبود یابد.

خسروی ادامه داد: روند دما نیز در نیمه نخست زمستان نزدیک نرمال ولی از اسفند تا اوایل بهار سال آینده بیش از نرمال و سال گذشته خواهد بود.

وی خاطرنشان و تاکید کرد: با توجه به کمبود بارش نسبت به نرمال در سال آبی(زراعی) گذشته و احتمالا در سال جاری، باید برنامه ریزی ها با رویکرد کمبود آب و خشکسالی باشد.