فرمان فرامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور گفت: میانگین بارش کشور تا این مقطع باید حدود ۲۷.۳ میلی‌متر باشد، اما آمارها از کمبود ۸۵.۴ درصدی بارندگی حکایت دارد.

وی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با وجود میانگین مورد انتظار ۶۸.۹ میلی‌متر، تاکنون با کمبود ۱۰۰ درصدی بارش مواجه بوده است.

معاون فنی اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش یک درجه‌ای دما در کشور و استان طی سال جاری، اظهار کرد: این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد آذرماه نیز روند افزایش دما را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: در چهار تا پنج دهه گذشته چنین شرایطی کمتر مشاهده شده و امسال با کم‌بارشی شدید روبه‌رو هستیم.

فرامین درباره پیش‌بینی بارش‌های زمستان هم گفت: با کمرنگ شدن عوامل بازدارنده ورود سامانه‌های بارشی، احتمال می‌دهیم زمستان پیش‌ِرو به سمت بارش‌های نرمال پیش برود، هرچند جبران کمبود بارش پاییز بسیار دشوار است.

وی با اشاره به اینکه پاییز ۳۲ درصد و زمستان ۵۱ درصد از بارش سالانه را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: امیدواریم بارش‌های زمستانی دست‌کم در حد نرمال محقق شود.

معاون فنی اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در فصل بهار نیز پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در محدوده نرمال باشد.