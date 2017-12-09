انجام ۴۴۸ نفر روز تبلیغ دینی ویژه هفته وحدت در تویسرکان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسی جوکار پیش از ظهر شنبه در جمع مبلغان از انجام ۴۴۸نفر روز تبلیغ دینی ویژه ایام هفته وحدت در این شهرستان خبر داد.

وی تبیین ابعاد شخصیتی نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع) از نظر سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی در مساجد، مدارس، پایگاه های بسیج، هیئات مذهبی و محافل دینی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و روستاهای تابعه دهستانهای قلقلرود و مرکزی را از جمله برنامه های ایام هفته وحدت عنوان کرد.

جوکار مدت زمان اعزام مبلغین را ۷ روز عنوان کرد و گفت: اقامه نماز جماعت در مساجد، بیان اهمیت وحدت و همدلی در بین جامعه اسلامی، تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، برگزاری جلسات آموزش قرآن، تفسیر آیات، گفتمان‌های دینی، سخنرانی درباره مسائل روز، تبیین فلسفه خمس و زکات را ازجمله محور فعالیت‌های تبلیغی هفته وحدت در شهرستان تویسرکان بود.

برگزاری ۶۲ جلسه ترجمه و تفسیر قرآن کریم در هفته وحدت

رابط قرآنی تبلیغات اسلامی تویسرکان نیز از برگزاری ۶۲ جلسه ترجمه و تفسیرقرآن کریم در مساجد این شهرستان در هفته وحدت سالجاری خبر داد. ‌ ‌

محمد افشاری گفت: همزمان با هفته وحدت، اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برای انس بیشتر با کلام الله مجید و بهره مندی از تأثیر آیات نورانی این کتاب مقدس در زندگی روزمره هر روز با هماهنگی مبلغین اعزامی به نقاط مختلف شهرستان یک جلسه مجزا ترجمه و تفسیر قرآن مجید در مساجد محل تبلیغ مبلغین بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار کرد.

وی ادامه داد: مبلغین ۴۳ جلسه و مبلغات ۱۹ جلسه تفسیر و ترجمه قرآن کریم را در اماکن تبلیغی انجام دادند.

افشاری عنوان کرد: با هماهنگی روحانیون طرح هجرت و مستقر جلسات ترجمه و تفسیر در طول سال در مساجد محل تبلیغ این مبلغین برپاست.