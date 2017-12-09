به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم جامعه کار و تلاش کشور که صبح شنبه در سالن اجتماعات مرکز تربیت مربی پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای استان البرز برگزار شد، بابیان اینکه قرآن مقوله مهم و حائز اهمیتی محسوب می‌شود، اظهار کرد: البرز از ظرفیت بالایی برای برگزاری این مراسم‌ها برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه باید از نورانیت فعالان قرآنی در جامعه استفاده لازم را ببریم، افزود: ارتباط با قرآن و اهمیت این موضوع همچنین ارتباط قرآن با اثرات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.

استاندار البرز بابیان اینکه استان البرز از معضلات اجتماعی عدیده‌ای رنج می‌برد که با تکیه‌بر فرامین الهی و آیات منور و نورانی قرآن می‌توان بخش عمده این مشکلات و معضلات اجتماعی را برطرف کرد؛ یادآور شد: بایستی از فرصت‌های قرآنی و ظرفیت‌های موجود در این حوزه به‌منظور بهبود شرایط زندگی مردم در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره بهره لازم را برد.

نجفی بیان کرد: قرآن دریچه نور، معرفت، هدایت و رستگاری است؛ به تعبیر کتاب نهج‌البلاغه و بر اساس بیانات امیرالمؤمنین (ع) قرآن کریم پنددهنده، هدایت‌کننده و سخن‌گویی است که هر کس با آن مجالست کند به قناع بی‌نیازی دست می‌یابد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری نقطه نظرات مهمی را درباره توجه به قرآن اعلام کرده‌اند که بر اساس این فرامین اولین قدم ورود به عالم قرآن تلاوت و قرائت است که مقدمه درک مفاهیم و آغازی برای عمل قرآن و درک باطن قرآن نیز محسوب می‌شود.

استاندار البرز با تأکید بر لزوم تدبر و تعقل در آیات قرآن کریم، خاطرنشان کرد: بدون شک تدبر در مفاهیم آیات الهی قرآنی همچنین انس با قرآن بستر افزایش معرفت در جامعه را فراهم می‌کند.

وی گفت: قرآن می‌تواند حلال مشکلات و آسیب‌های اجتماعی باشد، خوشبختانه ترویج مفاهیم قرآنی جز اقدامات اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است چرا توجه به این مهم موجب اصلاح رفتار زندگی فردی و اجتماعی افراد می‌شود.