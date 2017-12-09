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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

در دانشگاه تهران؛

همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار برگزار می شود

همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار برگزار می شود

همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در این همایش پنل ها و میزگردهای مختلف باحضور اندیشمندان و صاحبنظران برگزار می شود.

این همایش در ۵ محور کلی دانشگاه اخلاق مدار در سطح اعضای هیات علمی، اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی پژوهشی و اداری دانشگاه، اخلاق حرفه ای نسبت به دانشجویان، اخلاق و فضای مجازی در دانشگاه و اخلاق و مسئولیت اجتماعی نسبت به بیرون دانشگاه برگزار خواهد شد.

این همایش توسط معاونت فرهنگی دانشگاه تهران و وزارت علوم در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4166762

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