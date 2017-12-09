تجهیز مخازن محلول نمک شهرداری تبریز برای روزهای برفی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف قوام لاله شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مخازن محلول نمک یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتری در شهرداری های مناطق دهگانه تبریز با هدف آمادگی برای روزهای برفی کاملاً تجهیز شده و با اجرای این طرح زمان بازگشایی معابر هنگام بارش های شدید کاهش میابد.

در روزهای آتی با خرید چهار دستگاه محلول ساز دیگر برای مناطق یک، دو، سه و چهار شهرداری تبریز افزود: عادی سازی تردد در دقایق اولیه بارش های زمستانی نقطه عطف خدماتی شهرداری تبریز در روزهای برفی امسال خواهد بود.

وی اظهار داشت: جایگزنی محلول پاشی به جای نمک پاشی دستی در سطح شهر تبریز یکی از گام های مهم شهرداری تبریز در خصوص کاهش اثرات سوء زیست محیطی و هزینه های ناشی از بازگشایی و عادی سازی معابر شهری پس از بارش های شدید است.

قوام لاله همچنین بهره گیری از ۱۴ دستگاه نمک پاش مکانیزه در اتوبان ها و کنارگذرهای تبریز با هدف مقابله با انسداد و یخ زدایی مسیر در همان دقایق اولیه بارش از دیگر تمهیدات شهرداری تبریز در زمستان امسال است.

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز در ادامه اعلام کرد: در عملیات خدمات شهری شهرداری تبریز برای مقابله با بارش برف در دو روز گذشته از حدود ۳۰۰ هزار لیتر محلول کلرید سدیم استفاده شده است.

وی همچنین از آمادگی ۲۴ دستگاه برف روب، ۱۴ دستگاه نمک پاش مکانیزه، ۸ دستگاه گرایدرشهرداری تبریز در روزهای برفی خبر داد.