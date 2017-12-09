«گنو» با دنده شکسته به میدان رفت/ با انسجام و همدلی قهرمان شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی علیزاده بعد از کسب این موفقیت در جمع خبرنگاران گفت: تایتان مرکوری آمریکا با تیم قدرتمند و پر مهره‌ای در جام باشگاه های جهان حضور یافته بود و از سوی دیگر ایزی پایپ کاشان نیز تیمی منسجم و خوبی بود که همدلی در بین اعضا تیم حرف اول را می زد. همانطور که قبلا گفته بودم با چنین شاخصه ایی قطعا برای قهرمانی در جام باشگاه های جهان شرکت کرده بودیم.

وی افزود: در مسابقه فینال و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم همه دیدند که «گنو پتریاشویلی» گرجستانی که مدال طلای جهان و برنز المپیک را در کارنامه دارد با وجود مصدومیت شدید، آنقدر هماهنگ و همدل بود که با دنده شکسته، گویازدوفسکی برنده مدال برنز جهان را شکست داد و موجب قهرمانی تیم ما شد.

علیزاده ادامه داد: پتریاشویلی پیش از حضور در جام باشگاه های جهان در تهران و در رقابت های امیدهای جهان در لهستان مصدوم شده بود که در مبارزه نخست در جام باشگاه ها، عضلات بین دنده های او دچار پارگی شد و نتوانست مسابقات را ادامه دهد اما در دیدار فینال با توجه به نیاز به پیروزی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم برای کسب عنوان قهرمانی، با تغییر تاکتیک این آزادکار گرجستانی را برای رویارویی با حریف آمریکایی راهی تشک کردیم که خوشبختانه با پیروزی او تیم ایزی پایپ کاشان نیز قهرمان شد.

وی با بیان اینکه هنوز هیچ چیز برای ادامه حضور تیم ایزی پایب در لیگ کشتی مشخص نیست در خصوص قبول نکردن کاشانی ها برای میزبانی جام باشگاه های جهان گفت: اگر این رقابت ها در کاشان برگزار می شد، تاثیر زیادی برای توسعه رشته در این شهر داشت.

وی در خصوص شکست علیرضا کریمی در مبارزه وزن ۸۶ کیلوگرم با دیوید تیلور آمریکایی که سابقه شکست حسن یزدانی را نیز دارد، گفت: به نظر من کریمی تکنیکی تر و بهتر از تیلور بود و به دلیل آنکه دیر به تیم ما اضافه شد، نتوانست تاکتیک های مورد نظر برای مقابله با دیوید تیلور را پیاده کند.

علیزاده یادآور شد: در مبارزه وزن ۹۷ کیلوگرم، اسنایدر قهرمانی بزرگی است که مدال های طلای جهان و المپیک را در کارنامه دارد که ولادیسلاو باتسایف آزاد کار روسی عضو تیم ایزی پایپ کاشان علیرغم آنکه کشتی گیر خوبی است اما مقابل او متحمل شکست شد.