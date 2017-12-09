مصوبات ستاد امر به معروف ورامین اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی ظهر شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین طی سخنانی با بیان این که در اصل هشتم قانون اساسی بر اجرا امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده است، گفت: باید این اصل در کشور اجرایی شود.

وی ضمن تاکید بر کار فرهنگی، همراه با اجرای قوانین در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: هر قانونی برای اجرا شدن نیاز به اطلاع رسانی به مردم دارد، چرا که قانون نوعی از تعامل میان انسان ها است.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین گفت: مسئولین و مردم باید برای اجرای این 2 فریضه در جامعه هر اقدامی می توانند بکنند.

وی همچنین بر اجرای مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین توسط اعضا ستاد تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه فرمانده انتظامی شهرستان ورامین درباره کشفیات موادمخدر و مشروبات الکلی گزارشاتی ارائه کرد.

در این جلسه مقرر شد، دستگاه های ذی ربط اقدامات خود در خصوص مصوبه عفاف و حجاب را به صورت مکتوب تا جلسه آینده این ستاد گزارش کنند.

معرفی نقاط مثبت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در شهر وهماهنگی فعالیت های فرهنگی با دستگاه های ذی ربط ازجمله مباحث دیگر مطرح شده بود.