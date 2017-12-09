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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

امام جمعه ورامین:

مصوبات ستاد امر به معروف ورامین اجرایی شود

مصوبات ستاد امر به معروف ورامین اجرایی شود

ورامین- امام جمعه و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین بر اجرایی شدن مصوبات جلسات این ستاد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی ظهر شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین طی سخنانی با بیان این که در اصل هشتم قانون اساسی بر اجرا امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده است، گفت: باید این اصل در کشور اجرایی شود.

وی ضمن تاکید بر کار فرهنگی، همراه با اجرای قوانین در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: هر قانونی برای اجرا شدن نیاز به اطلاع رسانی به مردم دارد، چرا که قانون نوعی از تعامل میان انسان ها است.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین گفت: مسئولین و مردم باید برای اجرای این 2 فریضه در جامعه هر اقدامی می توانند بکنند.

وی همچنین بر اجرای مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین توسط اعضا ستاد تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه فرمانده انتظامی شهرستان ورامین درباره کشفیات موادمخدر و مشروبات الکلی گزارشاتی ارائه کرد.

در این جلسه مقرر شد، دستگاه های ذی ربط اقدامات خود در خصوص مصوبه عفاف و حجاب را به صورت مکتوب تا جلسه آینده این ستاد گزارش کنند.

معرفی نقاط مثبت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در شهر وهماهنگی فعالیت های فرهنگی با دستگاه های ذی ربط ازجمله مباحث دیگر مطرح شده بود.

کد مطلب 4167086

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