مشاهده سنجابک درختی برای نخستین بار در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، محمدرضا عابدی مقدم در سخنانی اظهار داشت: برای نخستین بار در استان یک عدد سنجابک درختی توسط یکی از کارشناسان و فعالان محیط زیست در منطقه شکار ممنوع کهک مشاهده و رصد شد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ۲۶ گونه انواع پستانداران در لیست جانوران وحشی استان قم به ثبت رسیده است که حفظ و نگهداری از آنها با توجه به تخریب زیستگاه بر اثر خشکسالی و سرمازدگی، بسیار اهمیت داشته و در این جهت همه مردم باید توجه و مراقبت داشته باشند.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان قم همچنین با اشاره به تحویل یک عدد شاه بوف (جغد بزرگ) توسط عوامل آتش نشانی به این اداره کل، خاطرنشان کرد: این پرنده شکاری ارزشمند که از ناحیه بال دچار شکستگی شده بود، توسط یکی از دامپزشکان استان مورد جراحی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه جراحی شاه بوف و پین گذاری ناحیه آسیب دیده توسط دامپزشک موفقیت آمیز بود، تصریح کرد: در حال حاضر این پرنده جهت تیمار و نگهداری به یکی از دوستداران حیات وحش استان قم تحویل شده است تا پس از گذراندن طول درمان و به دست آوردن سلامت در دامان طبیعت رهاسازی شود.

برنامه‌های مقابله با پدیده گرد و غبار در قم باید با جدیت بیشتری پیگیری شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در دیدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: بدون تردید رفع مشکلات متعدد زیست محیطی در قم به ویژه معضل جدی گرد و غبار، نیازمند حمایت و همکاری همه مردم و دستگاههای اجرایی است.

تورج همتی بر ضرورت هم افزایی و مشارکت ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی در جهت مقابله با چالش ها و تهدیدات زیست محیطی استان قم تأکید کرد و گفت: حفاظت و حراست از منابع پایه و زیست بوم های حساس و آسیب پذیر استان در اولویت برنامه های دو دستگاه خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت برخی معادن در زیستگاه‌های طبیعی استان، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، فرآیند بیابان زدایی، تثبیت خاک و کاشت گیاهان بومی و مقاوم در استان با جدیت هرچه بیشتر پیگیری شود.

سید محمدتقی سجادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز در این جلسه بر ضرورت توجه و اهتمام جدی مسؤولان نسبت به دغدغه های زیست محیطی تأکید کرد و گفت: در دهه‌های گذشته تصور جاماندگی از قطار توسعه، باعث نادیده گرفتن بایدها و نبایدهای زیست محیطی در استان قم شده بود که در سال های اخیر این روند تا حدودی بهبود یافته است.

وی بالا بودن تولیدات معدنی در استان قم را نشانه‌ای از افزایش تخریب در طبیعت و زیستگاه‌های استان دانست و گفت: مطالعات تفصیلی و اجرایی برای توسعه فضای سبز و درختکاری و همچنین مقابله با پدیده گرد و غبار انجام شده است که به شدت نیازمند تأمین اعتبارات لازم است.

امروزه صنعتی می تواند به حیات خود ادامه دهد که همراه با محیط زیست باشد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در دیدار سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در دهه‌های گذشته استان قم بارانداز صنایع آلاینده بوده و متأسفانه امروز با معضلات متعدد زیست محیطی مواجه هستیم که برطرف کردن آنها نیازمند همفکری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

تورج همتی با بیان اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در کنار توسعه و پیشرفت همه جانبه استان بوده و خواهد بود، اظهار داشت: باید مدل و راهکارهایی ایجاد شود که ضمن دستیابی به توسعه پایدار و رشد و پیشرفت صنعت در استان قم در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های زیست محیطی نیز ارتقاء یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به فعالیت معادن در مناطق و زیستگاههای حساس و اکولوژیک، بر ضرورت احساس مسئولیت صاحبان صنایع و معادن در برابر محیط زیست تأکید کرد و گفت: امروزه صنعتی می تواند به بقاء و حیات خود به درستی ادامه دهد که همراه با محیط زیست بوده و در این جهت باید از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کنیم.

محمود سیجانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه با بیان اینکه همه مسؤولان در برابر حفظ و حراست از محیط زیست مسئولیت اجتماعی برعهده دارند، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه صنعت در استان وجود داشته و ما باید واحدهای صنعتی را در جهت رفع آلایندگی و ارتقاء تکنولوژی حمایت و هدایت کنیم.