به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین عربی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: این پرنده شکاری توسط همیاران طبیعت دوست به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شده بود که پس از طی دوره درمان و اطمینان از سلامت و توانایی پرواز امروز در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شد.

وی با اشاره به وضعیت حفاظتی این گونه، افزود: جغد انبار در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده کمترین میزان نگرانی (LC) قرار دارد، اما جمعیت این گونه در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب زیستگاه، استفاده از آفت‌کش‌ها، برخورد با خودروها و خطوط انتقال برق با تهدید مواجه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب با تأکید بر اهمیت پرندگان شکاری در حفظ تعادل اکوسیستم، خاطرنشان کرد: جغدها به عنوان کنترل کنندگان طبیعی آفات نقش مهمی در چرخه حیات ایفا می‌کنند.

عربی ادامه داد: حضور این پرندگان در نخلستان‌ها و مزارع جنوب کشور به ویژه گونه‌هایی مانند جغد انبار و جغد خالدار کوچک به کنترل جمعیت جوندگان و حشرات کمک می‌کند و از وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی جلوگیری خواهد کرد.