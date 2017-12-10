لزوم نظارت بر بوروکراسی اداری بنیاد مسکن/ تسریع در اقدامات اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری امروز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کرمانشاه که با حضور حجت الاسلام شهیدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور در سرپلذهاب برگزار شد، با اشاره به حضور نیروهای امدادی در منطقه گفت: در ظهر روز بعد از زلزله مجروحی بر روی دست ما نماند و کار بزرگی بود.

وی افزود: در بازدیدی که به نوافله رفتیم پس از ۲۵ روز از زلزله هنوز برخی خانه ها فرش ها زیر آوار بود و باران هم می‌آمد.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری دیدن این صحنه پس از گذشت ۲۵ روز برای ما قابل پذیرش نبود.

وی افزود: ما زحمات را نادیده نمی گیریم، اما انتظارات رهبر انقلاب و نیازمندی های منطقه متفاوت است.

تجری با بیان اینکه آوار برداری به کندی صورت می گیرد، گفت: انتظار داریم در بوروکراسی اداری توسط خود بنیاد مسکن یک ارزیابی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: عدم استفاده از ظرفیت های بومی از جمله مشکلات است و ما مهندسین و کارشناسانی داریم که خیلی از آنها سابقه همکاری با بنیاد مسکن را دارند.

این مسئول خطاب به استاندار کرمانشاه گفت: خیلی از این روستاهای که تخریب شده قبلا با نظارت بنیاد مسکن ساخته شده که اینگونه بر روی سر مردم آوار شده است.

وی با بیان اینکه برخورد هایی که با مردم صورت می گیرد باید مناسب باشد، تاکید کرد: فردی که تا دیروز ۳۰۰ میلیون ارزش ساختمان اش بوده و الان تبدیل به تله ای از خاک شده شان دارد و وقتی دنبال کارش می رود نباید مثل یک آدم گدا مسلک با او برخورد شود. انتظار است این ادبیات بالا به پایین اصلاح شود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تاکید کرد: تسریع در کار، در آوار برداری، نظارت و و استفاده از ظرفیت های بومی مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: کانکس ها اگر ساماندهی و جانمایی نشود، فردا مشکل ایجاد می کند و خدمات رسانی را کند می کند. علوفه معظلی برا روستائیان است. همه از عدم توزیع علوفه شکایت دارند. سربازان و معافیت ها هرچه سریعتر توسط سازمان نظام وظیفه تعیین تکلیف شود و این موضوع اجرایی شود.

تجری گفت: در مورد کنکور دکتری فرخوان داده شده و خیلی از جوانان و تحصیل کرده های این منطقه به دلیل نبود دسترسی موفق به ثبت نام نشده اند و الان سایت نیز بسته است، لذا خواستار این هستیم که ۲۴ ساعت برای این مناطق سایت را باز کنند.

آرش لهونی، فرماندار جوانرود نیز به نمایندگی از فرمانداران شهرستانهای زلزله زده استان در این نشست گفت: از بنیاد مسکن توقع داریم در ارزیابی خود از واحدهای آسیب دیده با دید باز و رویکرد همکاری و کمک به مردم عمل کنند.

وی افزود: مردم شهرستان جوانرود در زلزله اخیر مورد خسارت و آسیب قرار گرفته اند. اما با روحیه بزرگواری که دارند خود به کمک زلزله زدگان شهرستانهای دیگر پرداختند.

فرماندار جوانرود تصریح کرد: نحوه تقدیر و استقبال مردم جوانرود از کمکهای مردمی به مناطق زلزله زده، مورد توجه و تحسین همه ملت ایران قرار گرفت و به نحوی فرهنگ جدیدی در این زمینه بنیان نهادند.