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۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۳

در جریان عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها رخ داد؛

زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در قدس اشغالی

زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در قدس اشغالی

رسانه های وابسته به رژیم اشغالگر قدس گزارش دادند که در پی یک عملیات شهادت طلبانه از سوی فلسطینی ها در قدس اشغالی، یک نظامی رژیم صهیونیستی زخمی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت»، امروز  یک صهیونیست در پی یک عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در قدس اشغالی، زخمی شد.

بر اساس این خبر یک نظامی ۲۵ ساله اسرائیلی در یک عملیات شهادت طلبانه که به وسیله یک فلسطینی با استفاده از چاقو اجرا شده بود، زخمی شده است.

این عملیات در خیابان «یافا» در قدس در نزدیکی ایستگاه اتوبوس مرکزی شهر صورت گرفته است.

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه هم گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی، یک شهروند فلسطینی را در پی این عملیات بازداشت کرده است، اما مشخص نیست که فرد بازداشت شده همان عامل عملیات است یا خیر.

کد مطلب 4168103

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