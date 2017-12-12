کشورهای اسلامی روابط دپیلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ۲۳۵ نماینده مجلس با امضای بیانیه ای اقدام امریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی برای انتقال پایتخت این رژیم به بیت المقدس را محکوم کردند.

متن بیانیه به شرح زیر می باشد.

متأسفانه اخیراً رئیس جمهور تاجر مسلک آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیست اعلام کرده است و اتفاقا همین اقدام رئیس جمهور خود روشن ترین دلیل بر بی هویتی و ساختگی بودن رژیم صهیونیستی است که مجبور است یک به اصطلاح ابرقدرت با عنصر زور و بدون توجه به سایر ابعاد موضوع سرزمین مسلمانان را به عنوان پایتخت آن رژیم اعلام نماید.

از طرف دیگر باید امروز خالصانه ترین سلام های خود را تقدیم روح مطهر امام عظیم القدرمان نماییم که ماهیت این رژیم فاقد هویت را به خوبی شناخته و معرفی کرده بودند که با اسرائیل، منطقه روی صلح و آرامش را نخواهد دید.

ساده اندیشانی که در دهه ۹۰ میلادی جشن و پایکوبی ایجاد روند صلح در خاورمیانه را برگزار کردند، امروز دریافتند که ایالات متحده آمریکا حتی به قراردادها و موافقتنامه های نیم‌بند خود هم اعتنایی نکرده و آخرین میخ را بر تابوت روند به اصطلاح صلح در خاورمیانه کوبیده است.

ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب چنین تصمیمات سخیفی را از سر عجز اتخاذ می کنند، بدانند که امت اسلامی در برابر این اقدامات جنایت بار سکوت نمی کند و صد البته آمریکا مسئول عواقب این تصمیم خود می باشد.

ما نمایندگان مجلس از کشورهای اسلامی می خواهیم که در اسرع وقت روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع نمایند و همچنین مراودات اقتصادی خود با آمریکا را به حداقل کاهش دهند و پارلمان های کشورهای اسلامی، دولت های خود را در اصلاح مسیر متناسب با مطالبات امت اسلامی هدایت نمایند.

بی تردید دولت و ملت ایران با پیروی از امام (ره) و رهبری، پشتیبان آرمان های مقدس انقلاب اسلامی از جمله مبارزه با رژیم صهیونیستی علیرغم همه اختلافات جناحی و سیاسی بوده اند.