به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان جزئیات این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲ این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، با الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مقرر شد «دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۵۳ این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می‌شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است آئین‌نامه ساختار متناسب را تدوین کند و به تصویب برساند».

نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره ۵ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، سازوکار تشکیل هیأت تطبیق مصوبات شوراهای تهران، ری، شمیرانات و پردیس را به این شرح تعیین کردند؛

الف: هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضاهای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. در این خصوص مصوباتی که به شهرری و تجریش مربوط می‌شود، با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌شود.

ب: هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک، حسن‌آباد، فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

ج: هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

د: هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده دیگری از این طرح، مقرر کردند که این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاجرا است.

به این ترتیب و در صورت تائید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد که چندی پیش سلب عضویت شده بود، امکان بازگشت مجدد به شورای شهر را خواهد داشت.