عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قرعه کشی فوتسال جام ملتهای آسیا و همگروهی ایران با میانمار، عراق و چین گفت: در مجموع باید بگویم عدالت کلی در گروهبندی ها رعایت شده است و گروه ها خیلی با هم تفاوت ندارند. هرچند گروه اول و چهارم ساده تر هستند. گروه دوم هم به واسطه حضور ژاپن و ازبکستان یک مقدار دشوار است چون هر دو تیم مدعی هستند.

وی افزود: عراق که با ایران همگروه است، تیم خوبی است. چین هم همیشه جزو پنج تیم برتر آسیا قرار داشته است. تیم میانمار که یکی از همگروه های ایران است، هرچه دارد از سعید خدارحمی است که مدتی در این کشور مشغول به کار بود. بعد از خدارحمی هم رضا کردی آنجا مشغول به کار شد و همان راه را ادامه داد. در واقع میانمار هرچه دارد مرهون مربیان ایرانی است و با ادامه این روند، همانند ویتنام رشد می کند.

رئیس کمیته فنی و توسعه درباره احتمال رویارویی ایران با ژاپن یا ازبکستان در مرحله نیمه نهایی، تاکید کرد: این تیم ها نمی توانند سد بزرگی برای ایران باشند. اگر آنها فقط بازی تیم ملی ایران مقابل روسیه را ببینند، صد درصد روحیه خودشان را می بازند و می دانند حریف ما نمی شوند. البته به شرطی که بازیکنان تیم ملی دچار غرور کاذب نشوند و کار صحیح خود را ادامه بدهند. ما مدام تیم ملی فوتسال را در بوته آزمایش گذاشته ایم و ۴ بازی تدارکاتی دیگر هم تا شروع جام ملتها در پیش خواهیم داشت.

ترابیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال برپایی اردوی تیم ملی در چین تایپه یا تایلند در آستانه مسابقات جام ملتها، گفت: اتفاقا بعضی از تیم ها قبل از جام ملتها به کمپ های تایلند می روند و اردوی تدارکاتی برگزار می کنند. سپس از آنجا عازم چین تایپه می شوند. به ما هم چنین پیشنهادی شد ولی اعلام کردیم ما برنامه آماده سازی خاص خودمان را داریم. بر این اساس اواخر دی ماه بلاروس به ایران می آید و دو بازی با ما انجام می دهد. سپس ما به اسلوونی می رویم و دو بازی در این کشور برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین در خصوص تورنمنت چهارجانبه اصفهان تصریح کرد: تورنمنت خوبی برگزار شد مسئولان قزاقستان، روسیه و آذربایجان اعلام کردند سطح فنی این بازی ها از جام جهانی هم بالاتر بود! به هر حال مقرر شد سال آینده و در همین زمان، این تورنمنت در قزاقستان برگزار شود.