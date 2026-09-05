 ۲ تن چوب قاچاق در برخوار کشف شد

سرهنگ مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و حفظ منابع طبیعی، مأموران انتظامی بخش حبیبآباد برخوار حین گشتزنی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق صورتگرفته، موفق به کشف ۲ تن چوب قاچاق از نوع «طاق» شدند که ارزش آن از سوی کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار با بیان اینکه در این خصوص یک متهم شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است، تأکید کرد: حفظ پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی، سرمایهای ملی و وظیفهای همگانی است که باید برای حفظ آن برای آیندگان کوشید.
سرهنگ کریمی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به تخریب محیطزیست و قاچاق منابع ملی شود، قاطعانه برخورد میکند و از شهروندان عزیز میخواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
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