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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۱

 ۲ تن چوب قاچاق در برخوار کشف شد

 ۲ تن چوب قاچاق در برخوار کشف شد

اصفهان – فرمانده انتظامی برخوار از توقیف یک دستگاه نیسان حامل ۲ تن چوب قاچاق از نوع طاق در بخش حبیب‌آباد خبر داد و گفت: این محموله قاچاق با شناسایی و متهم آن به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حفظ منابع طبیعی، مأموران انتظامی بخش حبیب‌آباد برخوار حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق صورت‌گرفته، موفق به کشف ۲ تن چوب قاچاق از نوع «طاق» شدند که ارزش آن از سوی کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار با بیان اینکه در این خصوص یک متهم شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است، تأکید کرد: حفظ پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی، سرمایه‌ای ملی و وظیفه‌ای همگانی است که باید برای حفظ آن برای آیندگان کوشید.

سرهنگ کریمی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به تخریب محیط‌زیست و قاچاق منابع ملی شود، قاطعانه برخورد می‌کند و از شهروندان عزیز می‌خواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6937584

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