به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیمیتری پسکوف سخنگوی رسمی کرملین اعلام کرد که هر تأسیسات تولید سلاح غربی در اوکراین هدف مشروع نیروهای مسلح روسیه قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد که با این وجود، روسیه همچنان آماده حرکت به سمت یک راهکار مسالمت آمیز در خصوص جنگ اوکراین است.

پسکوف تاکید کرد که مسکو وجود هرگونه تماسی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان آمریکا را اعلام خواهد کرد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری روسی تاس اعلام کرده بود که استیو ویتکاف و جرد کوشنر در فاصله زمانی پنجم تا ششم سپتامبر، نخست به مسکو پایتخت روسیه و سپس به کی‌یف پایتخت اوکراین سفر خواهند کرد.

این سفرها در حالی انجام خواهد شد که «آنتون کوبیاکوف» مشاور رئیس‌جمهور روسیه اخیرا طی سخنانی گفت که نقطه بازگشت‌ناپذیر در اوکراین فرا رسیده و تنها روسیه قادر به نجات این کشور است.