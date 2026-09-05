افزایش ۳۲ تخت بیمارستانی در ایلام

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شاخص تختهای ویژه فعال در ایلام به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۹.۶ تخت است، اظهار داشت: این رقم در حالی ثبت شده که میانگین کشوری در این بخش ۱۲.۹۱ تخت گزارش شده و این جایگاه، نشان از تلاش مجموعه درمانی استان برای ارتقای سطح خدمات سلامت دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: در سال گذشته، ۳۲ تخت جدید به شمار تختهای فعال مراکز درمانی استان افزوده شده است.
وی با بیان اینکه همزمان با افزایش ظرفیت تختهای مراکز درمانی، برنامه راهاندازی خدمات مورد نیاز بیماران در داخل استان نیز پیگیری میشود، تصریح کرد: مرکز جراحی قلب استان در حال فعالسازی است و آموزش تخصصی نیروهای مورد نیاز آن ادامه دارد که این اقدام، گامی مؤثر در جهت کاهش اعزام بیماران به خارج از استان محسوب میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ادامه با اشاره به راهاندازی مرکز رادیوتراپی، درمان بیماریهای مجاری و خدمات فوقتخصصی ارتوپدی، خاطرنشان کرد: با توسعه این بخشها، نیاز به اعزام بیماران به خارج از استان به میزان قابل توجهی کاهش میابد و کیفیت خدمات درمانی در استان ارتقا خواهد یافت.
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