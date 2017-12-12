بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم، عیسی رضایی، مدیرکل میراثفرهنگی این استان امروز سهشنبه ۲۱ آذر ۹۶ مصادف با ۲۳ ربیع الاول، سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم، گفت: «طبق مستندات تاریخی حضرت فاطمه معصومه (س) به شوق دیدار برادرش امام رضا (ع) از مدینه رهسپار خراسان شدند تا به شهر ساوه آمدند و به خاطر بیماری تصمیم گرفتند که به شهر قم سفر کنند.»
او افزود: «حضرت معصومه در ۲۳ ربیع الاول سال ۲۰۱ قمری به شهر قم وارد شدند در حالی که موسیبن خزرج بزرگ خاندان اشعری، زمام شتر حضرت را به دوش میکشید، با استقبال پرشور مردم قم قرار گرفتند، و ۱۷ روز در محلی که امروز «بیتالنور» نامیده میشود، بهعنوان مهمان اقامت داشتند.»
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم تصریح کرد: «حضرت معصومه در دهم ربیعالثانی سال ۲۰۱ هجری دیده از جهان فرو بست و در «باغ بابلان» محل فعلی مزار آن حضرت دفن شد. درحالیکه ورود پرخیروبرکت آن حضرت به قم منشأ تحولات عظیمی در تاریخ ایران شد.»
او افزود: «پیشنهاد ثبت معنوی سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم بهعنوان روز مهماننوازی، نظر سیدجواد جلالینژاد رئیس هنرمند انجمن صنفی مجتمعهای گردشگری و واحدهای پذیرایی قم است. مهماننوازی در فرهنگ دینی و ملی ما همواره مورد توجه بوده است و باورها و عملکرد ما نشان میدهد این رفتار ریشه در تاریخ ایرانیان دارد و دارای سابقه تاریخی است.»
رضایی تصریح کرد: «ایرانیها همواره معروف به میهماننوازی بودهاند و این جزو ارزشهایی است که گردشگران خارجی از زمان صفویه در سفرنامههای خود به آن اشاره کردهاند.»
او افزود: «اگر صنعت گردشگری و مهمانپذیری رونق پیدا کند، تولید و اشتغال در جامعه شکل میگیرد و اقتصاد مقاومتی که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است تحقق پیدا میکند.»
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم میهماننوازی و رفتار مناسب با گردشگران را از سرمایههای اجتماعی این استان دانست و افزود: «میهماننوازی موجب توسعه گردشگری خواهد بود.»
او با اشاره به مهماننوازی مردم قم ادامه داد: «مهماننوازی قمیها موجب حضور مهاجران در این استان شده است بهصورتی که اقوام و ملل مختلفی در استان قم ساکن هستند و به دلیل تنوع فرهنگی در استان قم، این ظرفیت وجود دارد که شاخصها و معیارهای میهماننوازی را در سطح بینالمللی عرضه کنیم.»
مدیرکل میراثفرهنگی قم گفت: جای خالی سالروز ورود تاریخی حضرت معصومه(س) به شهر قم، در فهرست آثار معنوی ایران به عنوان روز مهمان نوازی، محسوس است.
بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قم، عیسی رضایی، مدیرکل میراثفرهنگی این استان امروز سهشنبه ۲۱ آذر ۹۶ مصادف با ۲۳ ربیع الاول، سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم، گفت: «طبق مستندات تاریخی حضرت فاطمه معصومه (س) به شوق دیدار برادرش امام رضا (ع) از مدینه رهسپار خراسان شدند تا به شهر ساوه آمدند و به خاطر بیماری تصمیم گرفتند که به شهر قم سفر کنند.»
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