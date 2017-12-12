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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

سفیر عراق در روسیه مطرح کرد:

درخواست عراق برای مشارکت این کشور در مذاکرات آستانه درباره سوریه

درخواست عراق برای مشارکت این کشور در مذاکرات آستانه درباره سوریه

سفیر عراق در روسیه از درخواست این کشور برای مشارکت در مذاکرات آستانه به منظور حل بحران سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عراق  بطور رسمی خواستار حضور نماینده این کشور در دور هشتم از مذاکرات آستانه درباره حل و فصل بحران سوریه که قرار است ۲۱ و ۲۲ ماه دسامبر در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود، شد.

حیدر منصور هادی العذاری، سفیر عراق در روسیه در دیدار امروز  خود با کنستانتین کوساچوف،  رئیس کمیسیون امور بین الملل شورای فدرال روسیه از درخواست خود برای مشارکت نماینده عراق در گفتگوهای آستانه خبر داد.

سفیر عراق در روسیه اعلام کرد: تجربه عراق و تلاشهای آن برای حل بحران سوریه مفید خواهد بود.

وی همچنین روابط بین دو کشور عراق و سوریه را ریشه دار و برادرانه توصیف کرد.

سفیر عراق در روسیه بیان کرد: نیروهای مسلح روسیه در غلبه بر گروه تروریستی داعش در سوریه نقشی بسیار مهم و جدی داشتند.

وی همچنین در پایان سفر  روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سوریه را تحسین کرد.

کد مطلب 4170319
فاطمه صالحی

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