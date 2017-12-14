«تماشاچی» برنده جایزه فستیوال «فلادی» مجارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «تماشاچی» به کارگردانی شیدا کاشی در بیست و یکمین دوره فستیوال بین المللی فیلم «فلادی» مجارستان برنده جایزه دوم در بخش انیمیشن یا فیلم تجربی شد. این فستیوال فیلم تخصصی و برای حمایت از فیلم‌های تجربی است. جایزه این بخش ۱۵ هزار فورینت برابر ۵۰ یورو است که نه برای ارزش مادی بلکه به عنوان نمادین و برای مشارکت در هزینه‌ها به سازنده فیلم اهدا می‌شود.

این فستیوال در بوداپست مجارستان برگزار می شود.

انیمیشن کوتاه «تماشاچی» ﻣﺎﺟﺮﺍی ﻣﺮﺩی مسنی را روایت می کند ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮﺩﻣﯽ که در کشورش ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺍﺳﺖ، دچار حسرت و نوعی بی تفاوتی می شود. او تماشاچی انقلابی پر سر و صدا است. ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‌ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﯾﻢ ﻣﯽ‌ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﯾﮕﺮی، او ﻓﺮﺩی ﻓﻌﺎﻝ، سیاسی و مبارز ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، مسیری که او از این کنشگری تا تماشاچی شدن طی می کند داستان «تماشاچی» را رقم می زند.

دیگر عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل، صداگذار: نیما جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.