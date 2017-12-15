به گزارش خبرگزاری مهر، سومین و آخرین روز دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان جهان سال ۲۰۱۷ با چهار دیدار در شهرهای اوپوله و ووج لهستان پیگیری شد. تیم والیبال بانک سرمایه که به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت ها شرکت کرده است، در سومین دیدار خود در شهر اوپوله به مصاف لوبه چیویتانووا ایتالیا رفت و سه بر صفر مغلوب این تیم شد.

شاگردان مصطفی کارخانه سرمربی بانک سرمایه در ست های اول تا سوم این دیدار با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کردند تا در سه مسابقه خود در رقابت های جهانی تنها یک امتیاز به دست آورده باشند.

در گروه ایران و قبل از رویارویی بانکی ها مقابل نماینده ایتالیا، دیدار حساس زاکسا کُژله لهستان و سادا کروزیرو برزیل برای کسب سهمیه مرحله نیمه نهایی برگزار شد که نماینده برزیل سه بر صفر به پیروزی رسید و به عنوان چهارمین تیم مرحله نیمه نهایی معرفی شد.

پیش از این صعود تیم های لوبه سیویتانوا ایتالیا از گروه یک و تیم های زنیت کازان روسیه و اسکرا لهستان از گروه دوم به مرحله نیمه نهایی قطعی شده بود.

در دو دیدار دیگر روز پایانی مرحله مقدماتی و در گروه دوم تیم های شانگهای چین و زنیت کازان روسیه موفق به شکست بولیوار آرژانتین و اسکرا لهستان شدند.

جدول گروه های اول و دوم این رقابت ها در پایان دور مقدماتی به قرار زیر است:

گروه یک:

لوبه چیویتانوا ایتالیا سه برد و ۸ امتیاز

سادا کروزیرو برزیل دو برد و ۶ امتیاز

زاکسا کُژله لهستان یک برد و ۳ امتیاز

بانک سرمایه ایران بدون برد و یک امتیاز

گروه دوم:

زنیت کازان روسیه سه برد و ۹ امتیاز

اسکرا لهستان دو برد و ۶ امتیاز

شانگهای چین یک برد و ۲ امتیاز

بولیوار آرژانتین بدون برد و یک امتیاز

روز جمعه چهار تیم صعود کننده به مرحله نهایی این رقابت ها استراحت دارند و روز شنبه ۲۵ آذرماه مرحله نیمه نهایی با دو دیدار در شهر کراکوف لهستان پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه (۲۰ ایران)؛ لوبه سیویتانوا ایتالیا – اسکرا لهستان

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ ایران)؛ سادا کروزیرو برزیل – زنیت کازان روسیه