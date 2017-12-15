رودخانه دز جان سرباز ۱۹ ساله اهوازی را گرفت

عبدالحسین معظم فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه طی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ این سازمان گزارش غرق شدن جوانی ۱۹ ساله در کانال رودخانه دز اطلاع‌رسانی شد.

وی گفت: پس از دریافت حادثه سریعاً اکیپ امداد و غریق نجات سازمان به محل حادثه واقع در منطقه تفریحی علی کله اعزام شد و بلافاصله کار غواصی و گشت زنی در این منطقه شروع شد.

مدیر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول تصریح کرد: به‌محض مستقر شدن در این منطقه، اقدام به غواصی کردیم که پس از دو ساعت و نیم تلاش بدون نتیجه به کار خود پایان دادیم.

معظم فر گفت: در این حادثه جوانی ۱۹ ساله اهل و ساکن اهواز و سرباز نیروی دریایی خرمشهر که به همراه جمعی از کارکنان این یگان برای اردو به این منطقه آمده بود، هنگام گردش بر روی لوله‌های بتنی بر اثر سُرخوردن پایش به درون رودخانه سقوط کرد و متأسفانه غرق شد.

وی یادآور شد: به علت تاریکی و نبود شرایط غواصی موقتاً عملیات جستجو متوقف و به روز بعد موکول شد.