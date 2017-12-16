ایجاد فضای امید بخش در جامعه جزو اولویت های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح شنبه در چهارمین همایش منطقه ای صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که در هتل پارس مشهد برگزار شد اظهار کرد: موضوع مهم این نشست که بحث نگاه اجتماعی و توجه به نقش مردم در پیشگیری و مداخله ناشی از اعتیاد است مسئله مهمی در جامعه ما و تمامی کشورهای دنیا است.

وی افزود: در برخی کشورها مثل آمریکا برنامه های اورژانس ملی تعریف کرده اند و این موضوع در سطح دنیا رو به گسترش است و هرچه علم‌پیشرفت می کند بهره گرفتن از مواد مخدر نیز گسترده تر می شود گرچه فرصت و نشر آگاهی نیز بیشتر اتفاق می افتد.

معاون رئیس جمهور گفت: اگر آگاه سازی بیشتر اتفاق بیافتد، اصلاح سبک زندگی رخ می دهد و در این مسیر امید بخشی به آینده موضوع بسیار مهمی است که مورد توجه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است.

ابتکار تاکید کرد: نسل جوان باید احساس کند در فضای جامعه بیاندیشد و احساسات خود را بروز دهدو این بحث مهمی است و حرکت دولت نیز به این سمت است.

وی بیان کرد: همه دستگاه ها در این مورد سهیم هستند تا فضای امید بخشی در جامعه را با اشتغال و فعالیت های فرهنگی و توجه به حقوق شهروندی ترویج شود.

ابتکار تاکید کرد: در این مسیر کمربند ایمنی خانواده حائز اهمیت بوده و برای ما خانواده شکوفا مدنظر است. آرامش در خانواده شکل می گیرد و به رشد اخلاقی منجر می شود و به همین دلیل تکریم خانواده یکی از هدف گیری های دولت است.

وی ادامه داد: ما می توانیم برای خانواده شکوفا تلاش کنیم و آسیب هایی که به شکوفایی خانواده لطمه می زند را مهارت کنیم. در این راستا باید مهارت های ارتباطی و زندگی از سطح دانش آموزی شکل بگیرد و مهارت ها چه برای حفاظت از خانواده و چه به صورت گسترده در سطح جامعه به آید.

معاون رئیس جمهور در امور زنان با بیان اینکه جوان ما باید به خودباوری برسد و نه گفتن را بیاموزد گفت: این ها مهارت های مهمی هستند که در صورت توجه به آنها، دیگر آسیب ها کاهش می یابد و در این مسیر نقش زنان قابل توجه است. زنان برای ایجاد یک جریان مثبت در جامعه همواره نقش مهمی داشته اند.

وی ادامه داد: در بعد توان افزایی زنان و طرح تاب آوری فردی و اجتماعی، تجربه موفقی داشته ایم و این طرح در ارتقا توان فردی و اجتماعی افراد که بتوانند در مقابل آسیب ها مبارزه کنند و آنها را بشناسند موثر بوده است.

ابتکار ابراز کرد: در حوزه زنان و خانواده تاکید به نقش سازمان های مردم نهاد خصوصا در حوزه بانوان بسیار مهم است زیرا می تواند جریانی از امید و نشاط برای پیشگیری از آسیب ها را برای همه اقشار خصوصا جوانان ایجاد کند.