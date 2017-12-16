سردار پاکپور شهادت سه تن از شهدای مدافع حرم و امنیت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت شهادت شهدای مدافع حرم مهدی قره‌محمدی و عبدالکریم پرهیزگار و شهید امنیت پایدار غرب کشور سیدمهدی میرعباسی پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است: بار دیگر دریادلان سبزپوش، پرورش یافته در مکتب سرخ شهادت، در کسوت پاسداری از شجره طیبه انقلاب اسلامی در مسیر دفاع از اسلام و قرآن و حریم اهل بیت در سنگر نیروی زمینی سپاه خالصانه در برابر ظلم و جهل جبهه کفر و استکبار ایستادند و در این راه همچون سرور و مولای خویش عاشقانه ردای زیبای شهادت را بر تن نموده و عزت ابدی را شامل خود کردند و نماد صلابت و شکوه پاسداری ملت بزرگ و ولایتمدار ایران اسلامی شدند.

این پیام می‌افزاید: در روزهایی که رژیم تروریست و کودک‌کش صهیونیستی با حمایت ازناب منطقه‌ای و اربابان فرامنطقه‌ای خود، آتش خشم ملت‌های مسلمان در سراسر جهان را برافروخته و فتنه‌ای نو را رقم زده است، فرزندان رشید و برومند مقاومت تحت فرماندهی و زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای با غیرت و مردانگی و ایثار و جانفشانی‌های خویش، اضمحلال شجره خبیثه و ملعونه وهابیت و داعش را تسریع نموده و نشان دادند که لحظه‌ای از کید دشمنان قسم خورده اسلام غفلت نخواهند کرد.

پاکپور تاکید کرد: اینجانب به نمایندگی از تمام رزمندگان جان بر کف نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهادت پاسداران یگان‌های رزم و مهندسی رزمی این نیرو، شهیدان مدافع حریم اهل بیت مهدی قره‌محمدی و عبدالکریم پرهیزگار و شهید امنیت پایدار غرب کشور سیدمهدی میرعباسی را به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر (عج)، فرمانده معظم کل قوا، مردم ولایتمدار استان مازندران، فارس و مرکزی و بویژه خانواده‌های معظم ایشان تبریک و تسلیت عرض نموده، ثبات قدم، ‌ توفیقات روز افزودن و پیروزی نهایی تمامی رزمندگان اسلام را از پیشگاه خداوند متعال خواستارم.