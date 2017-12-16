ساخت فیلم زندگینامه‌ بروس لی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، شکهار کاپور کارگردان هندی می‌گوید ساختن فیلم بیوگرافیکی بروس لی با عنوان «اژدهای کوچک» مسئولیت بزرگی است و فیلمی خواهد بود که همه دنیا در آن دنبال حقایق بیشتری از زندگی این چهره بزرگ هستند.

این کارگردان که در فستیوال فیلم ماکائو سخن می‌گفت، افزود: من این پروژه را پذیرفتم چون همیشه تحت تاثیر بروس لی بودم و این فکر که این مرد بزرگ‌ترین فرد حرفه‌ای در زمینه هنرهای رزمی همه تاریخ بود و حالا حتی در حد یک فیلسوف هم مطرح است، برایم خیلی جالب بود.

زندگی‌نامه رسمی بروس لی قرار بود پاییز امسال جلوی دوربین برود اما کارگردان اصرار کرد نیاز به وقت بیشتری برای تهیه فیلمنامه دارد. این فیلم برای بروس لی انترتینمنت تهیه می‌شود.

این کارگردان در حال نوشتن فیلمنامه با همکاری شانون لی، دختر بروس لی است.

ساخت زندگی‌نامه بروس لی تنها پروژه آسیایی این فیلمساز متولد هند نیست و وی گفته ساخت فیلمی درباره چین را نیز در برنامه خود دارد.

وی در این زمینه گفت: همیشه مجذوب چین بوده‌ام و نه چینی که به عنوان بزرگ‌ترین رهبر دنیا در زمینه تکنولوژی مطرح است بلکه به عنوان چینی اسطوره‌ای که همیشه مرا مجذوب خود کرده است.

این کارگردان که سازنده فیلم هایی چون «الیزابت» و «الیزابت: عصر طلایی» است سال پیش از اعضای گروه داوری جشنواره بین‌المللی فیلم ماکائو بود. شکهار کاپور متولد ۱۹۴۵ در هند است و برای فیلم «الیزابت» در سال ۱۹۹۸ نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی بفتا شد.