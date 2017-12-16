واکنش «عادل الجبیر» به انصراف سعد حریری از استعفایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «فرانس ۲۴»، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان برای اولین بار نسبت به انصراف «سعد حریری» از استعفایش واکنش نشان داد.

بر اساس این خبر عادل الجبیر گفت که عربستان در همان ابتدای تشکیل دولت سعد حریری از برنامه سیاسی او حمایت کرده بود اما میشل عون رئیس جمهور لبنان و حزب الله به او فضای سیاسی مناسب نداده بودند و از او به عنوان ابزاری برای تغییر قانون انتخابات استفاده کردند و در نهایت حریری برای ایجاد شوک مثبت در لبنان وادار به استعفا شد.

وزیر خارجه عربستان در پاسخ به سوال خبرنگار فرانس ۲۴ درباره اینکه موضع عربستان نسبت به انصراف حریری از استعفا و بازگشت به همکاری با حزب الله چیست هم گفت: حریری برای تقدیم استعفای خود به صورت رسمی به لبنان بازگشته بود اما «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اعلام کرده بود که فضا برای فعالیت سعد حریری فراهم خواهد شد و لبنان در زمینه تحولات جهان عرب بی طرف خواهد بود.

عادل الجبیر مدعی شد که کشورش منتظر است تا ببیند آیا حزب الله و میشل عون به سعد حریری این فرصت را می دهند تا اهداف سیاسی خود را پیاده کند یا خیر.

در پاسخ به این سوال که آیا انصراف سعد حریری از استعفایش شکستی برای عربستان به شمار می رود هم گفت: نه ما می خواهیم لبنان توسعه یافته و با ثبات باشد و اگر لبنانی وجود نداشت باید چنین کشوری را اختراع می کردند زیرا ۱۶ تا ۱۷ ملت و قومیت با هماهنگی و همراهی در کنار هم در این کشور زندگی می کنند و این هماهنگی یک الگو است.