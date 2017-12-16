به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر اظهار داشت: معیشت مردم و تهلنجی موضوعی است که سالها است با آن درگیر هستیم و ما مسئولان وظیفه داریم که این دغدغه به حق مردم را ساماندهی کنیم.
مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر با تاکید بر لزوم رفع مشکلات لنجداران خاطرنشان کرد: لنجداران و دریانوردان میبایست بدون دغدغه نیازهای جامعه را تامین کنند.
وی افزود: با تلاش مسئولان از جمله استاندار وقت و رایزنی در حوزه های مختلف ایین نامهای برای حل مشکلات لنجداران صادر شد که ضعفهایی دارد که امیدوارم بهزودی این فضا تغییر کند و لنجداران بتوانند بدون دغدغه نیازهای جامعه را تامین کنند.
موسوی با بیان اینکه شوراهای اداری باید به یک جلسه کارگاهی و کاربردی تبدیل شود اظهار داشت: شورای اداری می بایست از یک جلسه سخنرانی خارج شود و با راه اندازی یک جلسه کارگاهی و کاربردی فضایی را برای هم اندیشی و رفع مشکلات مردم ایجاد کنیم.
وی با اشاره به تغییر بخشداران بردخون و مرکزی در شهرستان دیر افزود: مجموعه استانداری و فرمانداری شهرستان دیر از عملکرد عمرانی بخشدار بردخون راضی و آن را موفق دانستهاند اما اصرار خود وی برای بازگشت به ثبت احوال ما را مجبور به موافقت با استعفای ایشان کرد و حسینزاده بخشدار سابق مرکزی نیز به دلیل منع پزشک برای مسئولیتهای استرسزا مجبور به استعفای زود هنگام شد.
موسوی گفت: همه مسئولان باید قدردان موقعیت هایی که در اختیار آنها است باشند و با هم افزایی و هم راستایی با یکدیگر در رفع مشکلات مردم با جان و دل تلاش کنند.
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