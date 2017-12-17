مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که آیا میزان اعتبارات پیشنهادی بخش فرهنگ در بودجه سال آینده قابل قبول است یا نه، اضافه کرد: نمیتوان با صرف تکیه بر اعتبارات مشکلات فرهنگی را رفع کرد.
وی افزود: فرهنگ رفتار ما و رفتار من و شما است؛ در وضعیت فعلی نیز بسیاری از اقداماتی که توسط دستگاهها به نام فرهنگسازی انجام میشود قابل قبول نیست.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه پیشنهادی دولت نیز در حال تحلیل و بررسی است و فعلاً در خصوص بخشهای مختلف آن بحث نشده است.
پزشکیان افزود: در این مرحله نظر قطعی در خصوص بخشهای مختلف بودجه ندارم اما بررسیهای اولیه نشان میدهد برخی موارد قابل بحث است.
وی با بیان اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه همگی به دنبال خدمترسانی به مردم هستند، اضافه کرد: در امر خدمترسانی حتی بین مسئولان میبایست رقابت به وجود آید.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این مقطع بیش از همه برای خدمترسانی نیازمند اتحاد هستیم تا بتوانیم کشور را به سمت سازندگی و آبادی ببریم.
به گفته پزشکیان تاکنون بسیاری از اهداف و آرمانهای سازندگی محقق نشده اما در صورتی که برای تک تک مسئولان خدمترسانی اصل شود، میتوان بسیاری از مشکلات را رفع کرد.
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