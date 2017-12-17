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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

پزشکیان با مهر مطرح کرد؛

مشکل فرهنگ با پول رفع نمی‌شود/ نظر قطعی برای بودجه ندارم

مشکل فرهنگ با پول رفع نمی‌شود/ نظر قطعی برای بودجه ندارم

اردبیل – نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات فعلی فرهنگی در جامعه با اعتبارات و پول رفع نمی‌شود.

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که آیا میزان اعتبارات پیشنهادی بخش فرهنگ در بودجه سال آینده قابل قبول است یا نه، اضافه کرد: نمی‌توان با صرف تکیه بر اعتبارات مشکلات فرهنگی را رفع کرد.

وی افزود: فرهنگ رفتار ما و رفتار من و شما است؛ در وضعیت فعلی نیز بسیاری از اقداماتی که توسط دستگاه‌ها به نام فرهنگ‌سازی انجام می‌شود قابل قبول نیست.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه پیشنهادی دولت نیز در حال تحلیل و بررسی است و فعلاً در خصوص بخش‌های مختلف آن بحث نشده است.

پزشکیان افزود: در این مرحله نظر قطعی در خصوص بخش‌های مختلف بودجه ندارم اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد برخی موارد قابل بحث است.

وی با بیان اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه همگی به دنبال خدمت‌رسانی به مردم هستند، اضافه کرد: در امر خدمت‌رسانی حتی بین مسئولان می‌بایست رقابت به وجود آید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این مقطع بیش از همه برای خدمت‌رسانی نیازمند اتحاد هستیم تا بتوانیم کشور را به سمت سازندگی و آبادی ببریم.

به گفته پزشکیان تاکنون بسیاری از اهداف و آرمان‌های سازندگی محقق نشده اما در صورتی که برای تک تک مسئولان خدمت‌رسانی اصل شود، می‌توان بسیاری از مشکلات را رفع کرد.

کد مطلب 4174061
محمد میرزایی ناطق

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