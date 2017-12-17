به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شب از «شب‌های شعر عاشقانه»، ویژۀ شب یلدا، با شعرخوانی شاعران مطرح کشور چهارشنبۀ همین هفته در موسسۀ فرهنگی هنری شهرستان ادب برگزار می‌شود

در این محفل، شاعران نام‌آشنایی از جمله محمود اکرامی‌فر، غلامرضا طریقی، علی‌محمد مودب، محمدجواد آسمان، محمدمهدی سیار، مژگان عباسلو، امید مهدی‌نژاد، علی داودی، افسانه غیاثوند، محمدحسین نعمتی، فاطمه سلیمان‌پور و میلاد عرفان‌پور، محمدرضا وحیدزاده، محمدحسین نجفی، فاطمه فهیمی، المیرا شاهان، حسن صنوبری و... نیز در این شب شعر حضور خواهند داشت و اشعار عاشقانۀ خود را برای مهمانان و علاقمندان به شعر عاشقانه قرائت می‌کنند. اجرای این برنامه برعهدۀ شاعر توانمند و سرایندۀ کتاب «قرار»، سعید پورطهماسبی خواهد بود.

قرار است شب‌های شعر عاشقانه هر چند وقت یک بار در مناسبت‌های آیینی و ملی و با هدف ارائۀ چهرۀ فاخر و ادیبانۀ شعر عاشقانه فارسی، در موسسۀ شهرستان ادب برگزار شود.

این برنامه، تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، پلاک ۱۶۸، طبقۀ چهارم و در روز چهارشنبه ۲۹ آذر، ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.