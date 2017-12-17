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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۳

اینترنت پرسرعت بدون کابل و دکل مخابرات در هند

اینترنت پرسرعت بدون کابل و دکل مخابرات در هند

قرار است در یکی از ایالت های هند با کمک فناوری نوری جدید اینترنت پرسرعت با قابلیت انتقال ۲۰ گیگابیت برای هزاران نفر فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، بخش تحقیقات X آلفابت(شرکت مادر گوگل) اعلام کرده ایالت آندرا پرادش هند فناوری جدید آن را می خرد. این فناوری اینترنت وایرلس پرسرعت را بدون نیاز به زیربنای کابلی برای میلیون ها کاربر فراهم می کند.

هنوز جزئیات این قرارداد فاش نشده اما تاکنون مشخص شده سال آتی ۲ هزار جعبه تا شعاع ۲۰ کیلومتری سقف خانه ها نصب می شود تا اینترنت پرسرعت را برای مناطق پرجمعیت فراهم کند.

این پروژه با استفاده از فناوری نوری  Gbps۲۰ اطلاعات را منتقل کند. با چنین پهنای باندی هزاران نفر می توانند همزمان در وب جستجو کنند.

ایده اصلی فناوری مذکور ایجاد زیربنایی لازم برای تامین خدمات برج های موبایل و هات اسپات های وای فای با هزینه کمتر است.

 ایالت آندرا پرادش در سواحل جنوب شرقی هند قرار دارد که ۵۳ میلیون نفر جمعیت دارد. در این ایالت بیش از ۱۵ میلیون مشترک اینترنت پرسرعت وجود دارد.

به هرحال دولت ایالتی قصد دارد با کمک این پروژه تا ۲۰۱۹ میلادی تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت را ۱۲ میلیون کاربر دیگر افزایش دهد.

کد مطلب 4174175
شیوا سعیدی

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