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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

نقد وبررسی کتاب نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان برگزار می شود

نقد وبررسی کتاب نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان برگزار می شود

جلسه نقد و بررسی کتاب نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان، با همکاری پژوهشکده مطالعات قرآنی و انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان، با همکاری پژوهشکده مطالعات قرآنی و انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شنبه دوم دی ماه برگزار خواهد شد.

سخنرانان این نشست نصرت نیل ساز استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، ابراهیم موسی پور مدیر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایره المعارف و مهرداد عباسی استادیار دانشکده الهیات و فلسفۀ دانشگاه علوم تحقیقات خواهند بود.

این جلسه شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالنِ ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  واقع در خیابان دکتر آئینه وند برگزار می شود.

کد مطلب 4174324

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