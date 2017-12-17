نقد وبررسی کتاب نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان، با همکاری پژوهشکده مطالعات قرآنی و انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شنبه دوم دی ماه برگزار خواهد شد.

سخنرانان این نشست نصرت نیل ساز استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، ابراهیم موسی پور مدیر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایره المعارف و مهرداد عباسی استادیار دانشکده الهیات و فلسفۀ دانشگاه علوم تحقیقات خواهند بود.

این جلسه شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالنِ ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در خیابان دکتر آئینه وند برگزار می شود.