به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در نطق میان‌ دستور اظهار داشت: بدون هیچ مقدمه‌ای در مورد سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، نکاتی را بدون هر گونه محافظه‌کاری تقدیم می‌نمایم؛ اول از خودمان یعنی مجلس شورای اسلامی شروع می‌کنم.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود ۱۹ ماه از عمر مجلس نهم گذشت؛ باید محاسبه کنیم تا چه میزان توانسته‌ایم مشکلات انباشته شده را از روی دوش مردم برداریم؛ از فقر و فلاکت گرفته تا انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی همچون کودکان کار و زنان بدسرپرست و کارتن‌خواب، همچنین از ایجاد اشتغال برای جوانان خجالت‌زده در سر سفره پدران خود گرفته تا کاهش نرخ بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه.

وی افزود: همکاران عزیز! یادتان هست که هنگام تنظیم برنامه ششم گفتم که چند صد هزار میلیارد تومان بر دوش دولت می‌گذاریم، لایحه ۳۴ ماده‌ای را به ۱۴۴ ماده تبدیل می‌کنیم اما حاصل آن چه شد؛ جز اینکه بودجه ۹۷ تقدیم مجلس می‌شود و هیچ ارتباطی با برنامه ششم توسعه ندارد.

چرا رئیس مجلس ما به جای آنکه خود را سخنگوی مجلس بداند، همه کاره مجلس می‌داند؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس مجلس ما هم موضوع را به شوخی، خنده و تمسخر می‌گیرد؛ راستی چرا رئیس مجلس ما به جای آنکه خود را سخنگوی مجلس بداند، همه کاره مجلس می‌داند؟

انتقاد از تلاش برای افزایش قدرت مجلس با اصلاح آئین‌نامه

کواکبیان تأکید کرد: شفافیت مالی برای شما نمایندگان یک اصل اساسی است؛ آیا بهتر نیست این شفافیت از خود مجلس شروع شود. بنده به عنوان رئیس شورای اتحادیه بین‌المجالس جهانی که منتخب شما عزیزان هستم، بارها تقاضای فقط یک اتاق معمولی کردم؛ می‌گویند نداریم. تقاضای ارائه گزارش از فعالیت‌های IPU داشتم، ارائه نشد. شما می‌خواهید در اصلاح مواد آئین‌نامه باز هم بر قدرت رئیس مجلس اضافه کنید! اشکالی ندارد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: قرار بود مجلس را خانه‌تکانی کنیم؛ نَکند ملت ما را خانه‌تکانی کند.

وی در خصوص قوه قضائیه افزود: آقای رئیس‌ قوه قضائیه! به تازگی آیا شما متوجه شده‌اید که رئیس دولت سابق و چهار وزیر ایشان در پرونده بابک زنجانی نقش داشته‌اند. مگر دهها بار چه در مجلس هشتم و چه در مجلس دهم در مورد تخلفات عدیده آن دولت، به شما تذکر ندادیم. چرا تاکنون اقدام نکردید؟ احتمالاً پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه زیاد بوده است و شما فرصت نداشتید. در ژاپن ۱۲۰ میلیونی فقط سالانه ۶۰۰ هزار پرونده به قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند، اما ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی، بالای ۱۰ میلیون پرونده ورودی به قوه قضائیه دارد؛ پس شما در مدت چند سال چه کرده‌اید؟ اگر خلاء قانونی دارید، لایحه بیاورید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از نطق خود در خصوص قوه مجریه گفت: آقای رئیس‌جمهور همشهری عزیز خودم! آیا در فضای مجازی هستید که امروز چه نافذه‌هایی به ما اصلاح‌طلبان گفته می‌شود؟ چرا باید چنین شود؟ چرا وعده‌هایی که به مردم داده‌اید، عمل نمی‌کنید؟ اگر اصولگرایان به اصطلاح نمی‌گذارند، چرا به مردم گزارش نمی‌دهید؟

کواکبیان با تأکید بر اینکه من از ابتدا این دولت را اصلاح‌طلب نمی‌دانستم، گفت: این دولت هم خود را اصلاح‌طلب نمی‌دانست.

وی گفت: توجه داشته باشید مردم به خاطر ما اصلاح‌طلبان، به آقای روحانی رأی دادند؛ هیچ حزب اصولگرایی در این کشور به روحانی رأی نداد. دوستان ما در جمنا جمع شده بودند.

به گزارش مهر، پس از اظهارات کواکبیان مبنی بر اینکه اصولگرایان از روحانی حمایت نکردند و روحانی با رأی اصلاح‌طلبان به دولت راه یافت، نمایندگان با فریادهای «دو ـ دو»، از اظهارات وی انتقاد کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای روحانی! شما هم فرصت چندانی ندارید؛ بیایید با مردم صادقانه مشکلات را بیان کنید و بیایید در میان مردم. فقر و بیکاری در میان مردم بیداد می‌کند. وقتی می‌گویید بنزین گران شود، عوارض افزایش یابد و یارانه قطع شود؛ مردم نگران می‌شوند. چقدر قرار است درآمد مردم افزایش یابد؟ آیا مردم فقیرتر نشده‌اند؟ اگر شده‌اند با این طرح‌ها، فشار بیشتری را به مردم وارد نکنید.

کواکبیان از رئیس‌جمهور خواست تا مقداری وقت برای تهران بگذارد و شورای ساماندهی پایتخت را تشکیل دهد.

پس از پایان نطق میان دستور کواکبیان، علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خطاب به وی گفت: در انتخابات، ستاد حامیان اصولگرای آقای روحانی هم تشکیل شده بود و خیلی از اصولگرایان هم به آقای روحانی رأی داده بودند.