«شمخانی» به استان کردستان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح فردا(دوشنبه ۲۷ آذرماه) با سفر به استان کردستان در چند برنامه فرهنگی، دانشجویی و اداری در سنندج شرکت می کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن شرکت در همایش بزرگداشت شهدای ترور استان کردستان در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. شرکت درجلسه شورای اداری استان کردستان از برنامه های دیگر سفر دریابان شمخانی به استان کردستان است.

شمخانی در جریان سفر به شهر سنندج درهمایش مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت استان کردستان نیز شرکت کرده وضمن دیدار با ایثارگران این استان با آنها گفتگو می کند.

وی در سفر به استان کردستان با حضور دراجتماع دانشجویان و اساتید دانشگاههای سنندج در جمع آنان سخنرانی خواهد کرد.