مقدمات نابودی اسرائیل را با سلاح فرهنگ و اندیشه فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع ناشران انقلاب اسلامی در محکومیت کشتار وحشیانۀ ملت مظلوم فلسطین به دست رژیم غاصب اسرائیل و اقدام مذبوحانۀ آمریکا در پی به رسمیت شناختن شهر قدس بهعنوان پایتخت اسرائیل بیانیۀ زیر را منتشر کرد.
باسمهتعالی
در بستر تاریخ بشریت، اگر در پی یافتن مصداق و تعیّنی برای واژۀ «ظالم و مظلوم» باشیم، قطعاً دولفظ «صهیونیزم و فلسطین» را باید پاسخ و مصداقی روشن بر آن تلقی کنیم. چه کتابها و مقالات و مقالها که توسط آزاداندیشان جهان در اینباره نوشته و بیان شد و البته چه زبانها که در کام دنیاخواهی و چه قلمها که در غلاف ترس و تردیدها ساکت ماندند و بیتفاوت، سالهای سرد و ظلمانیِ ظلم و اشغال و تجاوز به سرزمین پیامبران را سَرکردند.
این روزها و بهخصوص بعد از حماقت چندبارۀ دولت ایالات متحده در اعلام قدس بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، انتفاضۀ شرافت و آتشفشان جهاد و عزت از بلندای رشادت مردم سربلند و ستمدیدۀ فلسطین در حال فوران و جریان است. مقاومت، امروز با دست خالی در برابر مخوفترین ماشین جنگی و فاشیستیترین شبکۀ تروریسم دولتی، طی قرون اخیر ایستاده است و هر روز شهیدی و شهیدانی را تقدیم این راه مقدس و سرزمین مقدس میکند.
تغافل و بیغیرتی اکثر رژیمهای عربی اسلامی از یکسو و تبلیغات شدید و گستردۀ رسانههای غربی صهیونیستی از سوی دیگر، درصدد است که بهتدریج، زمینههای فراموشی خصومت و عداوت و جنایات اشغالگران را مجدد فراهم آورد.
این جریان رسانهای و سیاسی برای تحریف ۴۵قرن تاریخ فلسطین و انکار ظلم بیسابقهاش و نادیدهانگاشتن حق تعیین سرنوشت ساکنان اصلی این سرزمین همۀ تلاش خود را در سطح جهانی بهکار بسته است.
این خواب آشفته و آن دسیسههای شوم البته با پیروزی نهضت امام خمینی و شکلگیری انقلاب عظیم اسلامی عملاً بیتعبیر و ناممکن شده است. پیامهای مسیحایی و مواضع امیدبخش رهبر حکیم انقلاب اسلامی در طول این سالها، فروغ انتفاضه را بیشتر از قبل نموده و روح جهاد و مبارزه و امید را در کالبد زخمی و رنجور فلسطین و دیگر ملّتهای مستضعف جهان دمیده است امّا وظیفۀ امروز، سنگینتر از همیشه است. قطعاً شناساندن مسئلۀ فلسطین به جهانیان و رساندن ندای این آرمان و نیز بیان شجاعانۀ این ظلم تاریخی امری ضروری است.
تولید کتابهای اثرگذار و روایت قابلدرک و فهم بهخصوص برای نسل کودک، نوجوان و جوان امروز در ایران و دیگر کشورها میتواند یکی از کارویژههای ناشران و نویسندگان مؤمن و انقلابی تلقی شود.
ما میتوانیم و باید اثرگذارتر از گذشته در قبال این مسئلۀ حیاتی و آن ظلم جهانی، نسلهای امروز و فردا را آگاهتر و آشناتر کنیم و مقدمات نابودی این غدّۀ سرطانی را با سلاح فرهنگ و اندیشه و ادبیات فراهمتر نماییم. مجمع ناشران انقلاب اسلامی، ضمن محکومیت کشتار وحشیانۀ جوانان مظلوم فلسطین و ابراز برائت و دشمنی در قبال دولت مستکبر و صهیونیستی ایالات متحدۀ آمریکا، از عموم اهالی فرهنگ و ادب و آزاداندیشان جهان دعوت مینماید صدای رسای مظلومیت و حقخواهی فلسطین باشیم و دِین فرهنگی خودمان را در قبال انتفاضۀ جدید و دِین و آرمان بلند مسجدالاقصی را تا تحقق نصرت الهی و وعدۀ صادق امام خامنهای ادا نماییم؛ بعونه و توفیقه تعالی.
نظر شما