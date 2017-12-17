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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

مجمع ناشران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد:

مقدمات نابودی اسرائیل را با سلاح فرهنگ و اندیشه فراهم کنیم

مقدمات نابودی اسرائیل را با سلاح فرهنگ و اندیشه فراهم کنیم

مجمع ناشران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای در اعتراض به کشتار مسلمان در روزهای اخیر در فلسطین اشغالی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مجمع ناشران انقلاب اسلامی در محکومیت کشتار وحشیانۀ ملت مظلوم فلسطین به دست رژیم غاصب اسرائیل و اقدام مذبوحانۀ آمریکا در پی به رسمیت شناختن شهر قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل بیانیۀ زیر را منتشر کرد.

باسمه‌تعالی

در بستر تاریخ بشریت، اگر در پی یافتن مصداق و تعیّنی برای واژۀ «ظالم و مظلوم» باشیم، قطعاً دولفظ «صهیونیزم و فلسطین» را باید پاسخ و مصداقی روشن بر آن تلقی کنیم. چه کتاب‌ها و مقالات و مقال‌ها که توسط آزاداندیشان جهان در این‌باره نوشته و بیان شد و البته چه زبان‌ها که در کام دنیاخواهی و چه قلم‌ها که در غلاف ترس و تردیدها ساکت ماندند و بی‌تفاوت، سال‌های سرد و ظلمانیِ ظلم و اشغال و تجاوز به سرزمین پیامبران را سَرکردند.

این روزها و به‌خصوص بعد از حماقت چندبارۀ دولت ایالات متحده در اعلام قدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، انتفاضۀ شرافت و آتشفشان جهاد و عزت از بلندای رشادت مردم سربلند و ستمدیدۀ فلسطین در حال فوران و جریان است. مقاومت، امروز با دست خالی در برابر مخوف‌ترین ماشین جنگی و فاشیستی‌ترین شبکۀ تروریسم دولتی، طی قرون اخیر ایستاده است و هر روز شهیدی و شهیدانی را تقدیم این راه مقدس و سرزمین مقدس می‌کند.

تغافل و بی‌غیرتی اکثر رژیم‌های عربی اسلامی از یک‌سو و تبلیغات شدید و گستردۀ رسانه‌های غربی صهیونیستی از سوی دیگر، درصدد است که به‌تدریج، زمینه‌های فراموشی خصومت و عداوت و جنایات اشغالگران را مجدد فراهم آورد.

این جریان رسانه‌ای و سیاسی برای تحریف ۴۵قرن تاریخ فلسطین و انکار ظلم بی‌سابقه‌اش و نادیده‌انگاشتن حق تعیین سرنوشت ساکنان اصلی این سرزمین همۀ تلاش خود را در سطح جهانی به‌کار بسته است.

این خواب آشفته و آن دسیسه‌های شوم البته با پیروزی نهضت امام خمینی و شکل‌گیری انقلاب عظیم اسلامی عملاً بی‌تعبیر و ناممکن شده است. پیام‌های مسیحایی و مواضع امیدبخش رهبر حکیم انقلاب اسلامی در طول این سال‌ها، فروغ انتفاضه را بیشتر از قبل نموده و روح جهاد و مبارزه و امید را در کالبد زخمی و رنجور فلسطین و دیگر ملّت‌های مستضعف جهان دمیده است امّا وظیفۀ امروز، سنگین‌تر از همیشه است. قطعاً شناساندن مسئلۀ فلسطین به جهانیان و رساندن ندای این آرمان و نیز بیان شجاعانۀ این ظلم تاریخی امری ضروری است.

تولید کتاب‌های اثرگذار و روایت قابل‌درک و فهم به‌خصوص برای نسل کودک، نوجوان و جوان امروز در ایران و دیگر کشورها می‌تواند یکی از کارویژه‌های ناشران و نویسندگان مؤمن و انقلابی تلقی شود.

ما می‌توانیم و باید اثرگذارتر از گذشته در قبال این مسئلۀ حیاتی و آن ظلم جهانی، نسل‌های امروز و فردا را آگاه‌تر و آشناتر کنیم و مقدمات نابودی این غدّۀ سرطانی را با سلاح فرهنگ و اندیشه و ادبیات فراهم‌تر نماییم. مجمع ناشران انقلاب اسلامی، ضمن محکومیت کشتار وحشیانۀ جوانان مظلوم فلسطین و ابراز برائت و دشمنی در قبال دولت مستکبر و صهیونیستی ایالات متحدۀ آمریکا، از عموم اهالی فرهنگ و ادب و آزاداندیشان جهان دعوت می‌نماید صدای رسای مظلومیت و حق‌خواهی فلسطین باشیم و دِین فرهنگی خودمان را در قبال انتفاضۀ جدید و دِین و آرمان بلند مسجدالاقصی را تا تحقق نصرت الهی و وعدۀ صادق امام خامنه‌ای ادا نماییم؛ بعونه و توفیقه تعالی.

کد مطلب 4174432
حمید نورشمسی

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