علیرام نورایی و کمند امیرسلیمانی به «شبکه» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال «شبکه» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در تهران ادامه دارد و پیش از این محمود پاک نیت، نگین معتضدی و دانیال حکیمی مقابل دوربین این سریال رفته اند که برای شبکه پنج ساخته می شود.

«باغ بی روزنه» عنوان فصل اول سریال «شبکه» است که در ۱۵ قسمت با محوریت آسیب های اجتماعی در حال ساخت است. اتفاقات رخ داده در این مجموعه همگی برگرفته از پرونده های واقعی است.

تدوین همزمان این پروژه اکنون توسط سیامک مهماندوست درحال انجام است.

ابوالفضل صفری تهیه کننده، احمد معظمی کارگردان، هومان فاضل نویسنده فیلمنامه، مرتضی اصفهانی مشاور پروژه، مرتضی متولی مدیرتولید، فهیمه کمالی مدیر برنامه ریزی، موسسه فرهنگی هنری اقلیم ارغنون مجری طرح، کامیاب متولی جانشین تولید، علیرضا وداد تقوی مدیر تصویربرداری، سعید آهنگرانی طراح صحنه، حمیدرضا یارندپور مدیر صدابرداری، مهدیه اعرابی طراح گریم، آناهیتا اقبال نژاد طراح لباس، سیامک مهماندوست تدوین، مازیار یونسی آهنگساز، مهدیار سزاوار جلوه های ویژه بصری، حمید رسولیان جلوه های ویژه میدانی، محمد بدرلو دستیار اول کارگردان، سحر ضیایی منشی صحنه، سیامک راشدی اسکویی بازیگردان، سرهنگ فرهاد شمس آبادی مشاور انتظامی، یوسف عبدالرضایی عکاس، روزبه زاهدی مدیر امور مالی، محمدعلی الستی مشاور اجتماعی، یکتا سپاهی مشاور و روان شناس و دنیا خمامی مشاور رسانه ای از جمله عوامل اصلی تولید سریال هستند.