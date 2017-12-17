رضایت کامل از بوفه های مدارس ساری نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل برزگر ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه استانی برنامه سفیران سلامت دانش آموزی که در سالن اهل بیت ساری برگزار شد با بیان اینکه با همکاری وزارت بهداشت و آموزش و پرورش برنامه های مختلفی در راستای ترویج فرهنگ خود مراقبتی برگزار می شود، گفت: امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی بیماری های غیرواگیر در جامعه افزایش پیدا کرده است که ارتقای سطح سواد سلامت جامعه یکی از اهداف اساسی تشکیل سفیران سلامت است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری به نقش سفیران سلامت دانش آموزی در ارتقای سطح سواد سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: این طرح از دو سال قبل در مازندران آغاز شده است که در آن آموزش های لازم به معلمان، مدیران و سفیران دانش آموزی داده می شود.

وی با بیان اینکه سفیران سلامت دانش آموزی در مرحله نخست خودمراقبتی را فرامی گیرند،ادامه داد: سفیران سلامت دانش آموزی مسائل مختلف حوزه بهداشتی را به همسالان، خانواده ، دوستان و افراد جامعه آموزش می دهند.

برزگر با تاکید بر اینکه دوجنبه تغذیه سالم و تحرک بدنی به دانش آموزان آموزش داده شده است، گفت: یکی از اهداف وزارت بهداشت ارتقای سطح سلامت جامعه است که سفیران سلامت می توانند در راستای این هدف گام های اساسی را بردارند و امیدواریم با اجرای این طرح در آینده جامعه ای سالم داشته باشیم.

وی به بوفه های مدارس نیز اشاره کرد و ادامه داد: وضعیت بهداشتی بوفه های مدارس به نسبت گذشته بهتر شده است ولی رضایت صد رصدی نداریم.

برزگر افزود: با توجه به تعامل و همکاری آموزش و پرورش امیدواریم در جهت افزایش فضای فیزیکی و سلامت غذاهایی که در بوفه ها عرضه می شود به شرایط مطلوب دست پیدا کنیم.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری با تاکید بر اینکه چیپس، پفک و مواد غذایی غیر بهداشتی در بوفه ها عرضه نشود، گفت: فروش غذاهای گرم در صورتی که محل طبخ در خود بوفه و مورد تایید بهداشت باشد بلا مانع است ولی اگر از بیرون تهیه و به فروش برسد عرضه آن ممنوع است.

وی با بیان اینکه جدول عرضه مواد غذایی مورد تایید وزارت بهداشت به مدارس و بوفه ها ارسال شده است، افزود: خانواده ها باید غذا را برای دانش آموزان در خانه تهیه کنند و میوه را نیز در سبد غذایی دانش آموز قرار دهند.

برزگر با تاکید بر اینکه در مرحله نخست به بوفه های متخلف تذکر داده می شود، گفت: اگر به تذکرات سیستم بهداشتی توجه نکنند بوفه ها بسته می شوند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری افزود: برای داشتن جسم سالم باید تغذیه درست داشته باشیم و ورزش کنیم و اگر افراد به این توصیه ها توجه کنند از سلامت برخوردار خواهند شد.

وی به طرح وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی اشاره کرد و ادامه داد: این طرح در مدارس ابتدایی اجرا و دانش آموزان سالانه دو بار از این خدمات استفاده می کنند.

دکتربرزگر با بیان اینکه همه دانش آموزان شهرستان ساری از خدمات دندانپزشکی در مدارس استفاده کردند، گفت: با اجرای این طرح امیدواریم در آینده افراد کمتر دندان های خراب یا کشیده داشته باشند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری به راه های انتقال هپاتیت اشاره کرد و افزود: سفیران سلامت آموزش های لازم را در زمینه راه های انتقال هپاتیت فرا گرفتند و آن را به همسالان و خانواده های خود آموزش می دهند.

وی ادامه داد: هدف ما آموزش و شناساندن راه های انتقال هپاتیت به دانش آموزان است تا افراد مطمئن شوندبا دست دادن و استفاده از وسایل یکدیگر به هپاتیت و ایدز دچار نمی شوند