اجرای برنامه ملی «خودمراقبتی» با هدف ارتقای سواد سلامت در کرمانشاه

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارتقای عدالت در سلامت و گسترش مشارکت مردمی در حوزه بهداشت و درمان، اظهار داشت: در راستای ارتقای عدالت در سلامت و افزایش مشارکت مردم، برنامه ملی خودمراقبتی بهطور رسمی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور ادغام شده است. این برنامه با هدف آموزش، توانمندسازی و افزایش سواد سلامت جامعه طراحی شده و بستری فراهم میآورد تا مردم نقش فعالتری در حفظ و ارتقای سلامت خود و خانوادهشان ایفا کنند.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این برنامه، توانمندسازی جامعه از طریق آموزش و جلب مشارکت عمومی است، ادامه داد: در قالب این برنامه، جذب و تربیت سفیران سلامت خانوار، دانشآموزی و دانشجویی بهصورت گسترده دنبال میشود. این سفیران بازوان پرتوان نظام سلامت هستند و میتوانند در انتقال آموزشهای بهداشتی، ترویج رفتارهای سالم و افزایش سواد سلامت در میان خانوادهها، مدارس و دانشگاهها نقش کلیدی ایفا کنند.
ایمانی با اشاره به اثرگذاری حضور سفیران سلامت در میان اقشار مختلف جامعه، تصریح کرد: این افراد میتوانند با آموزشهای ساده اما کاربردی، خانوادهها را در جهت تغییر سبک زندگی، رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از بیماریها یاری کنند. همین امر سبب میشود نقش مردم در مدیریت سلامت از حالت منفعل به جایگاهی فعال و تأثیرگذار ارتقا یابد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با گسترش فرهنگ خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت، شاهد جامعهای سالمتر، کاهش بار بیماریها و بهبود شاخصهای سلامت در کشور باشیم. اجرای این برنامه در هفته دولت، نمادی از تعهد نظام سلامت برای خدمترسانی هرچه بهتر به مردم است.
ایمانی تأکید کرد که تحقق این اهداف تنها در صورت مشارکت جدی مردم، همراهی سفیران سلامت و حمایت دستگاههای مسئول امکانپذیر خواهد بود.
کرمانشاه – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: برنامه ملی خودمراقبتی با هدف افزایش مشارکت مردم در حوزه سلامت و ارتقای سواد بهداشتی جامعه در کرمانشاه اجرا می شود.
