تولید عسل در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تولید عسل در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: تولید عسل نسبت به سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری ۳۷ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: در سال جاری یک هزار و ۵۰۰ تن عسل در چهارمحال و بختیاری تولید شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس آمارگیری های انجام شده ۱۵۷ هزار کلونی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

۱۵۰۰ نفر در بخش تولید عسل در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

وی تاکید کرد: یک هزار و ۵۰۰ بهره بردار در پرورش زنبور عسل فعالیت می کنند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بخش پرورش زنبور عسل از مهمترین ظرفیت های این استان است که توسعه این بخش از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی است.