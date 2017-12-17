به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دیدار امروز خود با کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران، ضمن اشاره به دیرینگی روابط فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی میان دو کشور گفت: در سال‌های اخیر روابط دو کشور نسبت به گذشته افزایش داشته است. به ویژه در دولت آقای روحانی و فضای پسابرجام دریچه‌ای جدید از روابط میان ایران و آلمان گشوده شده است.

وی افزود: روابط فرهنگی به اعتبار پایدار بودن خود تاثیر بیشتری بر ملت‌ها و دولت‌ها نسبت به روابط اقتصادی، سیاسی و ... دارد و نقطه ارتباطی بین ایران و آلمان نیز وجود روابط فرهنگی و هنری بوده و هست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم ادامه داد: فرصت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بسیاری در ایران و آلمان وجود دارد که می‌توان از آنها با هدف گسترش روابط میان دو ملت و آشنایی آن‌ها از یکدیگر استفاده کرد که از آن جمله می‌توان به ظرفیت‌های سینمایی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، کتاب، رسانه و ... اشاره کرد.

صالحی گفت: سینمای ایران دارای نیروهای خلاق و جوانی است که آینده درخشانی را برای آن رقم می‌زند. در حال حاضر نیز در حال برگزاری جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت هستیم که فیلم‌های مستند قابل توجهی در آن به نمایش درآمده است.

وی با اشاره به استعدادها و ظرفیت‌های هنری کشورمان در حوزه‌های موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی و ... افزود: تعامل در این زمینه نیز می‌تواند خط ارتباطی خوبی برای گسترش تعاملات و روابط فرهنگی و هنری دو کشور باشد. ایران دارای هنر موسیقی ملی، اقوام و نواحی است که جذابیت‌های زیادی برای گسترش روابط بین المللی دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در ماه‌های پیش رو همزمان با جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جشنواره‌های فیلم، موسیقی، تجسمی، نمایشی و ... فجر در ایران برگزار می‌شود که از حضور کشور آلمان در این جشنواره‌ها استقبال می‌کنیم.

وی گفت: گفتگو و تعامل میان اصحاب رسانه دو کشور نیز در شناخت بیش از پیش دو ملت تاثیرگذار است. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کتاب در منطقه و جهان محسوب می‌شود که ناشران و مولفان دو کشور می‌توانند در آن به گسترش مبادلات فرهنگی و هنری بپردازند. حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت فرصتی برای تعامل بیشتر بوده و از حضور آلمان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز استقبال می‌کنیم.

صالحی با اشاره به برگزاری جایزه جهانی کتاب سال در ایران ادامه داد: این جایزه یکی از اقداماتی است که در آن به بهترین کتاب‌هایی که در حوزه اسلام شناسی به زبان‌های دیگر منتشر شده است از سوی رییس جمهور ایران اعطا می‌شود. این جایزه نیز فرصت مناسبی برای شناخت دو کشور از یکدیگر و گسترش تعاملات فرهنگی میان آن‌ها می‌تواند باشد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران نیز ضمن اشاره به قدمت روابط ایران و آلمان گفت: ایرانی‌ها و آلمانی‌ها ارتباطات زیادی با یکدیگر دارند و از ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های فرهنگی و هنری برخوردار هستند.

وی افزود: از طریق برقراری روابط فرهنگی و هنری می‌توانیم روابط دو ملت و دولت را بیش از پیش گسترش دهیم.

سفیر آلمان در تهران ادامه داد: ما آمادگی همکاری‌های مشترک فرهنگی و هنری با کشور ایران را در تمامی زمینه‌های سینمایی، موسیقی، هنرهای نمایشی و تجسمی، کتاب و ... داریم.

وی با اشاره به تفاهم نامه فرهنگی و هنری که میان دو کشور وجود دارد، افزود: اینگونه تفاهم نامه‌ها فرصت مناسبی برای گسترش همکاری‌های مشترک فرهنگی و هنری میان ملت‌ها است.

در این دیدار محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی، سمعی و بصری، محسن جوادی معاون امور فرهنگی، سیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری و عباس خامه‌یار معاون امور بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور داشتند.