روحانی سالگرد استقلال قزاقستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در پیامی به «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان، بیست و ششمین سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نورسلطان نظربایف
رئیس جمهوری قزاقستان
فرا رسیدن بیست و ششمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک میگویم.
خوشبختانه طی سالهای گذشته روابط فیمابین در راستای علائق و منافع مشترک، توسعه و تعمیق پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان را همسایه و شریکی قابل اعتماد برای رایزنی و همکاری در جهت تحکیم ثبات و امنیت منطقهای و همبستگی اسلامی میداند. اطمینان دارم با اتکا به تجربیات ارزشمند گذشته، مناسبات دو کشور در زمینههای دوجانبه و بینالمللی بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و رفاه و بهروزی مردم دوست و برادر قزاقستان را مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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