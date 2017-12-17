روحانی سالگرد استقلال قزاقستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در پیامی به «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان، بیست و ششمین سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نورسلطان نظربایف

رئیس جمهوری قزاقستان

فرا رسیدن بیست و ششمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان را به جناب‌عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

خوشبختانه طی سال‌های گذشته روابط فی‌مابین در راستای علائق و منافع مشترک، توسعه و تعمیق پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان را همسایه و شریکی قابل اعتماد برای رایزنی و همکاری در جهت تحکیم ثبات و امنیت منطقه‌ای و همبستگی اسلامی می‌داند. اطمینان دارم با اتکا به تجربیات ارزشمند گذشته، مناسبات دو کشور در زمینه‌های دوجانبه و بین‌المللی بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و رفاه و بهروزی مردم دوست و برادر قزاقستان را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران