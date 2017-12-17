چاپ چهارم کتاب «اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی» اثر حجت الاسلام سید حسین میرمعزی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، به چاپ چهارم خود رسید.

هدف این کتاب مطالعه نظام اقتصادی اسلام به روش علم اقتصاد کلان است. در این کتاب، روابط رفتاری را در غالب مصرف کل، سرمایه گذاری کل، تقاضای کل پول، و … معرفّی کرده، در قالب مدل تعدیل یافته IS-LM که آن را IIF-LAM می‌نامیم، به تحلیل کلان اقتصادی اسلام در چارچوب ساختار کلان آن می‌پردازد.

این کتاب از یک فصل مقدماتی و هفت بخش و یک خاتمه تشکیل شده است. در فصل مقدماتی درباره مفهوم نظام اقتصادی و روش تحقیق در این کتاب بحث می‌شود. در بخش اوّل طیّ سه فصل، بر مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام مرور خواهد شد و در فصل پایاانی این بخش رفتار عقلایی مسلمان که زیربنای الگوهای خُرد روابط رفتاری کلان است، تبیین می‌شود.

در بخش دوّم ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام در قالب چرخه درآمدی ترسیم و روابط تعریفی معرفّی می‌شود.

در بخش سوم با فرض ثبات قیمت‌ها، مخارج کل تعیین و منحنی IIF که نشان دهنده مقادیر تعادلی مخارج کل (Y) و نسبت سهم سود صاحبان سرمایه P در بازار کالا است، استخراج می‌شود.

در بخش چهارم، عرضه و تقاضا را در بازار پول بررسی و منحنی LAM که بیانگر مقادیر تعادلی Y و P در این بازار است، استخراج می‌شود.

در بخش پنجم، به تحلیل تعادل همزمان بازار کالا و پول پرداخته و با فرض تغییر قیمت، منحنی تقاضای کل که بیانگر مقادیر تعادلی مخارج کل (Y) و سطح قیمت‌ها است، به دست می‌آید. در فصل پایانی این بخش، ابزار سیاست‌های پولی و مالی را در اقتصاد اسلامی معرفی، و اثر هریک را بر تقاضای کل بررسی می‌کند.

بخش ششم، طرف عرضه اقتصاد را مورد مطالعه قرار می‌دهد و با تحلیل تعادل در بازار کار و به کمک تابع تولید با یک نهاده متغیر عرضه کل استخراج می‌شود.

در بخش پایانی، تعادل عمومی و سیاست‌های پولی و مالی و تأثیر آن‌ها بر تولید ملّی تعادلی، قیمت‌ها و سایر متغیّرهای مدل بررسی می‌شود.

چاپ چهارم «اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی» اثر حجت الاسلام و المسلمین سید حسین میرمعزی، با قیمت ۳۲،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند