بهره گیری از ۶۳۰ منبع تاریخی در مجموعه ۲ جلدی «اقتصاد صدر اسلام»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه دو جلدی «اقتصاد صدر اسلام» به قلم حجت‌الاسلام محمدرضا مالک، از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. این اثر، ساختار و کارکرد نظام اقتصادی در صدر اسلام را در دو جلد با رویکردی تاریخی و تحلیلی بررسی می‌کند.

کتاب «اقتصاد صدر اسلام» پژوهشی گسترده درباره‌ی اقتصاد سرزمین‌های اسلامی در دوران پیش و پس از ظهور اسلام است که به اهداف، ارزش‌ها، نهادها، سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی دولت اسلامی در آغاز اسلام می‌پردازد. نویسنده در این تحقیق با بهره‌گیری از بیش از ۶۳۰ منبع تفسیری، روایی، تاریخی، فقهی و اقتصادی، کوشیده است تصویری دقیق از نظام اقتصادی صدر اسلام ارائه کند.

جلد نخست این مجموعه، به «اوضاع اقتصادی عربستان جاهلی و سرزمین‌های همسایه» و نیز «ساخت نظام اقتصادی صدر اسلام» اختصاص دارد و از نظر زمانی چهار دهه نخست هجرت را بررسی می‌کند. نویسنده ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی جزیره‌العرب، به بررسی شرایط اقتصادی امپراتوری‌های ایران و روم نیز پرداخته تا زمینه فهم بهتر نظام اقتصادی صدر اسلام فراهم شود.

جلد دوم کتاب با عنوان «کارنامه نهادها، سیاست‌ها و دستاوردها»، به تبیین نهادهایی چون دولت، بازار، بخش خصوصی، پول و نظام کمک‌های مردمی اختصاص دارد. در این جلد همچنین سیاست‌های مالی، پولی، تشویقی و مقابله با تورم، راهبرد توسعه کشاورزی، تجارت آزاد و مساوات اسلامی بررسی شده و در بخش پایانی، تحولات و دستاوردهای اقتصادی صدر اسلام تحلیل می‌شود.

این مجموعه می‌تواند منبعی کاربردی برای دانشجویان رشته اقتصاد، اساتید درس «اقتصاد صدر اسلام» و نیز پژوهشگران حوزه فقه اقتصادی باشد.

کتاب «اقتصاد صدر اسلام؛ جلد اول: اوضاع اقتصادی، ساخت نظام اقتصادی» به قیمت ۴۲۰ هزار تومان و جلد دوم آن با عنوان «کارنامه نهادها، سیاست‌ها و دستاوردها» به قیمت ۶۵۰ هزار تومان از طریق وبگاه رسمی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی www.poiict.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.