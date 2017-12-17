ناوگان حمل و نقل عمومی یزد به شدت فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد پیش از ظهر امروز در دیدار مدیران حمل و نقل استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت هفته حمل و نقل اظهار داشت: بحث حمل و نقل و ترافیک همواره از مسائل مهم در حوزه شهری است که البته این امر امروز دیگر تنها معطوف به شهرها نیست و این مشکلات به سفرهای برونشهری نیز تسری یافته است.
وی بیان کرد: در شهرداری پیش از این سازمانها مستقل بودند اما با چارت جدید ابلاغ شده، این سازمانها در یک سازمان ادغام شدند و کار بسیار سنگین شده است.
شهردار یزد تصریح کرد: اگر بتوانیم مسائل حمل و نقل در استان یزد را توسعه دهیم بسیاری از مشکلات برطرف میشود ولی در عین حال این اقدام، کاری بسیار سنگین و هزینهبردار است.
جمالینژاد با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم این مشکلات را در اسرع وقت برطرف کنیم، گفت: ناوگان اتوبوسرانی شهر یزد متاسفانه عمر زیادی دارد و باید بتوانیم جوان سازی این ناوگان را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: در صورتی که مدیریت شهری در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد، مردم هم کمتر از وسایل نقلیه خود استفاده میکنند و برای تردد از وسایل و حمل و نقل عمومی استفاده میکنند.
شهردار یزد ادامه داد: متاسفانه تلفات تصادفات رانندگی چه در حوزه درون شهری و چه در حوزه برون شهری بالاست و لازم است در این زمینه فرهنگسازی لازم در جامعه برای رعایت قوانین انجام شود.
جمالینژاد گفت: لازم است ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه بخشیده و در زمینه جوان سازی این ناوگان قدم برداریم تا مردم هم ترغیب به استفاده از آن شوند.
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