به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی، علی عباس‌زاده معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان در مورد آمار فروش دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان که از ۱۹ تا ۲۴ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار شد، گفت: «پس از جمع‌آوری آمار فروش غرفه‌های نمایشگاه‌ها و تحلیل کلی آمار نهایی فروش مشخص شد.»

او افزود: «جمع کل فروش و گردش مالی این نمایشگاه نزدیک به ۱۰میلیارد ریال است. که از این میزان ۷/۳میلیارد ریال معادل ۷۳۰میلیون تومان مربوط به فروش است و بیش از ۲میلیارد ریال به سفارش فروش به هنرمندان و صنعتگران اختصاص داشته است. که بیشترین فروش مربوط به چاقوسازی، البسه محلی، بافته‌های داری و تولیدات نمدی است.»

او گفت: «در این نمایشگاه یک سیاه‌چادر از استان خراسان شمالی (عشایر کرمانج) و سه سیاه چادر از شهرستان‌های سربیشه، بیرجند برپا شده که فروش سوغات محلی در آن‌ها بیش از ۵۰میلیون تومان بوده است.»

عباس‌زاده ادامه داد: «هدف و ماهیت برگزاری این نمایشگاه بازاریابی، عرضه محصولات و شناسایی بازارهای برای ارائه محصولات، ایجاد یک رقابت سالم در زمینه صنایع‌دستی از دیگر اهداف این نمایشگاه بود.»

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی افزود: «برگزاری این نمایشگاه باعث تعامل بین صنعتگران و رقابت بین صنعتگران سراسر کشور شد. همچنین باعث از بین رفتن واسطه‌ها شده و صنعتگران می‌توانند به عرضه مستقیم تولیدات خود بپردازند.»