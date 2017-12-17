  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

فروش ۱۰ میلیارد ریالی نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در خراسان جنوبی

فروش ۱۰ میلیارد ریالی نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در خراسان جنوبی

فروش دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی که از ۱۹ تا ۲۴ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار شد، نزدیک به ۱۰میلیارد ریال بود.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی، علی عباس‌زاده معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان در مورد آمار فروش دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان که از ۱۹ تا ۲۴ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار شد، گفت: «پس از جمع‌آوری آمار فروش غرفه‌های نمایشگاه‌ها و تحلیل کلی آمار نهایی فروش مشخص شد.»

او افزود: «جمع کل فروش و گردش مالی این نمایشگاه نزدیک به ۱۰میلیارد ریال است. که از این میزان ۷/۳میلیارد ریال معادل ۷۳۰میلیون تومان مربوط به فروش است و بیش از ۲میلیارد ریال به سفارش فروش به هنرمندان و صنعتگران اختصاص داشته است. که بیشترین فروش مربوط به چاقوسازی، البسه محلی، بافته‌های داری و تولیدات نمدی است.»

او گفت: «در این نمایشگاه یک سیاه‌چادر از استان خراسان شمالی (عشایر کرمانج) و سه سیاه چادر از شهرستان‌های سربیشه، بیرجند برپا شده که فروش سوغات محلی در آن‌ها بیش از ۵۰میلیون تومان بوده است.»

عباس‌زاده ادامه داد: «هدف و ماهیت برگزاری این نمایشگاه بازاریابی، عرضه محصولات و شناسایی بازارهای برای ارائه محصولات، ایجاد یک رقابت سالم در زمینه صنایع‌دستی از دیگر اهداف این نمایشگاه بود.»

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی افزود: «برگزاری این نمایشگاه باعث تعامل بین صنعتگران و رقابت بین صنعتگران سراسر کشور شد. همچنین باعث از بین رفتن واسطه‌ها شده و صنعتگران می‌توانند به عرضه مستقیم تولیدات خود بپردازند.»

کد مطلب 4174806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها