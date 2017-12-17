سومین نشست شورای ورزش بانوان منطقه دو کشور در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد ظهر یکشنبه در سالن فرهنگیان یاسوج برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد در این نشست گفت: در کنار موضوع ورزش همگانی بانوان، عزت و اقتدار بانوان در سطح جامعه نیز باید حفظ شده و برای کسب قهرمانی ایجاد انگیزه شود.

محمدتقی علوی افزود: هر گونه توسعه در ورزش مردان، برای بانوان نیز در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه با این رویکرد، بانوان می توانند در سطح کشور و جهان حرفی برای گفتن داشته باشند، تصریح کرد: نگاه مسئولین به ورزش بانوان نگاهی عمیق و قوی است.

علوی اظهار داشت: باید اهمیت ورزش در همه محافل عمومی و آموزش و پرورش مورد تاکید باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: در بودجه کشور باید سهم ورزش بانوان به جد دیده شود و در بودجه ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نیز ۳۰درصد از بودجه را به بانوان اختصاص داده ایم.