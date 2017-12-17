بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی مدیرکل میراثفرهنگی این استان امروز یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ در اولین کمپین تخصصی صادرات خرده فروشی محصولات صنایعدستی، گفت: «مجری این کمپین شرکت زودل است که دارای چهار نمایندگی در کشورهای مختلف دنیاست و براساس توافقهای انجامشده تمام خدماتی که از سوی این شرکت عرضه میشود بهمدت شش ماه بهصورت رایگان خواهد بود و هیچ حق عضویتی از هنرمندانی که قصد صادرات محصولات خرده فروشی خود را دارند دریافت نمیشود.»
کریمی در ادامه گفت: «امیدواریم برگزاری چنین همایشهایی در راستای تحقق صادرات صنایعدستی در استان آخرین گام نباشد بلکه جزو گامهای اصلی و موثر در این حوزه باشد.»
او افزود: «در استان حلقه مفقودهای در حوزه صنایعدستی داشتیم که خوشبختانه یکی پس از دیگری با تلاش همکاران معاونت صنایعدستی به راهی رسید که توانسته تاثیر گذار باشد.»
کریمی ادامه داد: «یکی از دغدغههای اصلی محصولات صنایعدستی در گذشته موضوع بستهبندی بود که امروز بستهبندی محصولات صنایعدستی استان گلستان با تلاش کارشناسان و همت هنرمندان شرایط خوبی دارد.»
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گلستان اضافه کرد: «ایجاد مراکز تخصصی صنایعدستی گامی مهم و اساسی برای توسعه صنایعدستی است که باید در تمام شهرستانها این مراکز ایجاد شود.»
کریمی در ادامه به پایانه صادرات صنایعدستی اشاره کرد و افزود: «ایجاد پایانه صادرات محصولات صنایعدستی یکی از آرزوهای دستنیافتنی در این حوزه بود که با تلاشها و پیگیریهای انجام شده انشاءالله در آینده نزدیک در گمرک اینچهبرون و شهرستان گنبدکاووس ایجاد خواهد شد.»
او به کیفیت محصولات صنایعدستی اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه هنرمندان گلستانی حرفهای زیادی در بحث کیفیت محصولات صنایعدستی در سراسر کشور دارند و هیچ همایش، نمایشگاه و حتی نمایشگاههای بینالمللی در سطح کشور نیست که نام هنرمند استان گلستان در آن مطرح نباشد و اینجای بسی خوشحالی دارد.»
استفاده از امکانات اداره پست برای فروش صنایعدستی
علی جلالی مدیرکل پست استان گلستان هم در این مراسم به ظرفیت ادارهکل پست اشاره کرد و گفت: «امروزه فروش محصولات از طریق شبکههای مجازی و ارسال آن از طریق پست در جهان بِروز شده و این امکان در استان گلستان نیز فراهم شده است و میتوان از این ظرفیت و خدمات برای بازاریابی و فروش محصولات صنایعدستی استفاده کرد.»
در ادامه کلثوم غفاری مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان با بیان اینکه بانوان نقش اساسی در توسعه صنایعدستی استان ایفا میکنند، تأکید کرد: «با توجه به نقش بانوان در توسعه صنایعدستی باید به این حوزه توجه کرد زیرا اشتغال پایدار و مهمی در آن محیاست که باید بهدرستی از آن استفاده کرد.»
او افزود: «هنرمندان صنایعدستی باید به کیفیت تولیدات خود توجه داشته باشند چراکه کیفیت بخشی نقش مهمی در فروش و صادرات محصولات صنایعدستی دارد.»
در این همایش پوررجب نماینده شرکت زودل به شرح چگونگی ثبتنام در کمپین تخصصی صادرات خرده فروشی محصولات صنایعدستی و ارائه مطالبی در این مورد پرداخت.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گلستان گفت: بهزودی محصولات صنایعدستی این استان به کشورهای هدف صادر میشود.
بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی مدیرکل میراثفرهنگی این استان امروز یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶ در اولین کمپین تخصصی صادرات خرده فروشی محصولات صنایعدستی، گفت: «مجری این کمپین شرکت زودل است که دارای چهار نمایندگی در کشورهای مختلف دنیاست و براساس توافقهای انجامشده تمام خدماتی که از سوی این شرکت عرضه میشود بهمدت شش ماه بهصورت رایگان خواهد بود و هیچ حق عضویتی از هنرمندانی که قصد صادرات محصولات خرده فروشی خود را دارند دریافت نمیشود.»
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