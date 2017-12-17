طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می شود/ممنوعیت تردد کامیون ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار گفت:باتوجه به مصوبات امروز بعد از ظهر کارگروه کاهش آلودگی شهر تهران مقرر شد فردا از ساعت ۶.۳۰ تا ۱۹ تردد انواع وسیله نقلیه در تهران به صورت زوج و فرد از در منزل اجرا شود، یعنی کسانی می توانند در تهران تردد کنند که عدد آخر پلاکشان زوج باشد یا طرح ترافیک داشته باشند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: مورد دوم مربوط به عدم تردد کامیون ها تا پایان وقت روز چهارشنبه است که حق تردد در شهر تهران را ندارند و صرفا کامیون هایی که حامل مواد سوختی، مواد غذایی یا جمع آوری زباله هستند امکان تردد دارند.

وی در خاتمه تاکید کرد: لذا شهروندان لازم است از سفرهای غیر ضروریت اجتناب کرده، از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا این وضعیت سپری شود و به وضعیت عادی برگردیم.