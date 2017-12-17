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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:

طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می شود/ممنوعیت تردد کامیون ها

طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می شود/ممنوعیت تردد کامیون ها

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طرح زوج و فرد، فردا از در منازل اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهماندار گفت:باتوجه به مصوبات امروز بعد از ظهر کارگروه کاهش آلودگی شهر تهران مقرر شد فردا از ساعت ۶.۳۰ تا ۱۹ تردد انواع وسیله نقلیه در تهران به صورت زوج و فرد از در منزل اجرا شود، یعنی کسانی می توانند در تهران تردد کنند که عدد آخر پلاکشان زوج باشد یا طرح ترافیک داشته باشند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: مورد دوم مربوط به عدم تردد کامیون ها تا پایان وقت روز چهارشنبه است که حق تردد در شهر تهران را ندارند و صرفا کامیون هایی که حامل مواد سوختی، مواد غذایی یا جمع آوری زباله هستند امکان تردد دارند.

وی در خاتمه تاکید کرد: لذا شهروندان لازم است از سفرهای غیر ضروریت اجتناب کرده، از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا این وضعیت سپری شود و به وضعیت عادی برگردیم.

کد مطلب 4175054

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    نظرات

    • مهیار IR ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدا خیرتون بده همینطوری کل زمستون رو زوج و فرد کنین ، من خودم آسم دارم اما بیشتر از همه ازین که دیگه لازم نبود یک ساعت و نیم توی ترافیک بمونم خوشحالم، دیگه اعصاب مون نمی‌کشید والا

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