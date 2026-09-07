جدیدترین توهم جنجالی رئیس جمهور آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی با انتشار نقشه ایالت نیومکزیکو کلمه مکزیکو را با کلمه آمریکا تغییر داده و یک فیلم ساخته هوش مصنوعی را نیز در این خصوص منتشر کرده است.

در این فیلم ترامپ کلمه آمریکا را بر روی یک پلاکارد حاوی نام نیومکزیکو قرار می دهد و بعد می رقصد!

وی ادعا کرد که بسیاری از افراد پیشنهاد داده اند این تغییر ایجاد شود چرا که شکیل تر است!

این در حالی است که فرماندار دموکرات نیومکزیکو با رد این توهم جدید ترامپ تکاید کرد که نام نیومکزیکو قبل از تأسیس کشور آمریکا مورد استفاده بوده است. وی گفت که ترامپ تلاش می کند با چنین اقداماتی افکار عمومی را از مشکلات معیشتی از جمله افزایش قیمت سوخت منحرف کند.

رئیس جمهور آمریکا به تنهایی نمی تواند نام یک ایالت را تغییر دهد و این مسئله نیازمند اقدامات قانونی است.

ترامپ پیشتر نیز با طرح توهماتی نظیر تغییر نام تنگه هرمز یا یک دریاچه در کانادا به دنبال دستاورد سازی برای خود بوده است.